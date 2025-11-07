Fuenteguinaldo rebaja el IBI y supondrá un ahorro de 15.000 euros a los vecinos La propuesta del PSOE contó con el apoyo del equipo de Gobierno del PP

El pleno del Ayuntamiento de la localidad de Fuenteguinaldo aprobó por unanimidad, en la última sesión, una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cara al próximo ejercicio económico. Esta modificación se reflejará en una reducción de este impuesto para los vecinos del municipio.

La rebaja supondrá un descenso del 0,56 % al 0,5 %, lo que significará un ahorro cercano a los 15.000 euros. La propuesta surgió durante el turno de ruegos y preguntas por parte del edil socialista Benjamín Nieto y contó con el apoyo de la alcaldesa del PP, Lourdes Palos, pasando a ser punto de debate y posterior aprobación en esa misma sesión con el voto a favor de todos los concejales del Consistorio. La regidora señaló que esta propuesta también formaba parte del programa electoral de su partido.

En relación con otros puntos que componían el orden del día de la sesión plenaria, se aprobó por unanimidad la cesión a la Diputación de Salamanca de la carretera de Fuenteguinaldo a Ituero de Azaba para facilitar su mantenimiento y gestión, así como la modificación de los horarios posibles para la celebración de los plenos, que salió adelante con el voto de calidad de la primera edil.

Por otra parte, desde el PSOE se ha propuesto en comisión la creación de una pista de pádel mediante Planes Provinciales, propuesta que fue aceptada por el PP.