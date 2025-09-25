Fuentes de Oñoro: la frontera como eje del futuro

D. SÁNCHEZ Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Frontera y su enclave estratégico en ella son el eje sobre el que la localidad de Fuentes de Oñoro quiere construir el futuro de esta villa, no solo en el ámbito empresarial, también en el asentamiento de nuevas familias que quieran empezar una vida en ella.

En este sentido, el Consistorio que encabeza la alcaldesa Laura Vicente, ha acometido una serie de mejoras en edificios municipales como el tanatario o la casa de cultura, junto con la renovación de las piscinas. A ello se suma el impulso de actividades culturales como diversos festivales, el crecimiento de las fiestas patronales de verano o el mercado navideño hispanoluso que cada año atrae a más visitantes al municipio. «Fuentes de Oñoro es un lugar muy atractivo para vivir en el que confluyen el crecimiento empresarial y la conciliación familiar con diversas propuestas como los campamentos infantiles, la ludoteca abierta de manera continuada durante todo el año», destaca la alcaldesa oñorense.

En los últimos tiempos, varias empresas de sectores energéticos o petroleros han puesto sus ojos en este lugar para crear proyectos importantes, a lo que se añade la conversión en una villa empresarial. «Tenemos el 100% de ocupación en el centro de servicios empresariales con empresas locales, nacionales e internacionales de Francia y Portugal», apunta Laura Vicente.

Dentro de esta expansión hacia el desarrollo económico e industrial está el gran proyecto del Consistorio: el área logística y comercial «La Raya». Con una inversión de 5 millones de euros, este espacio será la referencia del transporte transfronterizo aprovechando el punto estratégico que es Fuentes de Oñoro. «Esperamos ser un punto clave del corredor atlántico y que durante el año 2026 podamos ver los primeros pasos de las obras para la construcción de este área logística», señala la alcaldesa.