Francisca, la mirobrigense que aguarda el reencuentro con su hijo un año después: “Estoy muy feliz porque ya no tenemos el bicho”

La casualidad ha querido que a sus 97 años Francisca Iglesias disfrute como si fuera una niña de la nueva normalidad que han recuperado las residencias de la provincia después de un año terriblemente duro.

Lleva siete años en un centro asistencial de Ciudad Rodrigo, donde nunca imaginó que sería testigo de unos hechos históricos como los que ahora vive. Ahora, la situación ha mejorado mucho desde el comienzo de todo el caos y el pánico que la covid sembró hace ahora un año. “Estoy muy feliz porque ya no tenemos el bicho”, señala risueña.

Francisca agradece la seguridad que les ha dado la llegada de las vacunas y ,aunque a ella le hizo algo de reacción, no le da importancia. Se queda con lo bueno: ha superado la vacunación con éxito y siente que se ha librado de la amenaza que acechaba.

Ahora le queda por superar una dura barrera que no entiende de medicina, sino de emociones. “Lo del contacto es lo peor. En este momento sí tenemos más, aunque seguimos separados, sin poder dar un beso”, lamenta. A Francisca la visitan sus dos hijas, que residen en Ciudad Rodrigo, pero aún echa en falta la visita —por no hablar del afecto físico— de su hijo, que vive en Madrid y al que no ve desde hace mucho tiempo.