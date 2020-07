Firme apuesta del Ayuntamiento de Vitigudino por su municipio

Al cumplirse el primer año de la legislatura el Ayuntamiento de Vitigudino sigue reforzando el compromiso con el que se presentó a las elecciones. “Ha sido un año difícil en el que hemos vivido una situación excepcional como es un estado de alarma. El comportamiento de los vecinos ha sido ejemplar”, según la alcaldesa Luisa de Paz. Desde el Ayuntamiento se llamó por teléfono a todas las personas mayores, para interesarse por su estado y por si necesitaban algo. También se repartieron mascarillas a los vecinos que no tenían. En todas estas actividades estuvo la alcaldesa directamente, llamando y organizando las tareas. Es lo que tiene la política municipal que está tan cerca del ciudadano que puede llegar a él en cualquier circunstancia. No cabe duda que ser alcalde o concejal es una escuela de políticos donde prima el servicio y la verdad, y donde las elecciones premian a la persona y no a las siglas.

Una de las cosas más difíciles es tener que suspender las fiestas del pueblo, que es el momento de reunión a lo largo del año de muchas familias y amigos. “Es un sacrificio tremendo que uno nunca quiere vivir como alcaldesa”, asegura Luisa de Paz. “Son decisiones que suponen añadir más sacrificio a unos vecinos que han cumplido todas las normas que el estado de alarma nos ha impuesto. Espero que está situación se acabe pronto y volvamos a la normalidad de verdad, a la vida que conocemos”, añade la alcaldesa de Vitigudino.

En lo demás, el equipo de gobierno de Vitigudino sigue dando pasos para tener en el municipio una amplia oferta de suelo a disposición de los empresarios a través de los dos polígonos, uno industrial y otro agroalimentario, procurando dotarles de todos los servicios para hacerlos atractivos para los emprendedores. Supone de hecho una reorganización de la ubicación de las empresas nunca visto antes. Para los empresarios ubicados en Vitigudino es una transición hacia una nueva ubicación y para los que aun no están una ubicación atractiva para su empresa. Este es un tema absolutamente prioritario en este momento, según al alcaldesa: “Acabar el Polígono industrial que lleva 18 años sin darle fin e inaugurar el agroalimentario como paso previo a atraer toda clase de empresarios que muevan económicamente el tejido económico de toda la comarca”, señala Luisa de Paz.

“Este equipo quiere modernizar la fisonomía de Vitigudino desde lo urbanístico hasta la digitalización, condiciones indispensables para hacer creíble el potencial del municipio e instaurar negocios: Todo merece la pena cuando el trabajo realizado tiene, aunque sólo sean, visos de éxito y olvidas que a pesar de intentar el trabajo lleno de ilusión de una Corporación con ideas novedosas e incluso rompedoras, las cosas salen adelante. Es el riesgo ilusionante y la experiencia que se va adquiriendo”, añade la alcaldesa.

En otro sentido ya el primer año el Ayuntamiento acudió a FITUR, la feria de turismo celebrada en Madrid, en una decisión claramente novedosa en la que estuvo la alcaldesa a pie del cañón, recibiendo a todos los que pasaban por el stand del Ayuntamiento. Se hizo acompañar de varias empresas de la localidad y los resultados fueron muy positivos. “El desarrollo como destino de toda una comarca con atractivos suficientes para ser un destino turístico es un camino que hay que andar y eso empieza por las ferias de turismo y donde están los tour operadores y la gente de la industria hotelera y de viajes” según Luisa de Paz. “Nos tenemos que querer un poco más y creernos que tenemos atractivos que mostrar al mundo. Y creo que Vitigudino como cabecera de comarca debe de ser el que dé el paso adelante para facilitar un futuro vinculado al turismo de toda esta parte del oeste de Salamanca que hace frontera con nuestro vecino Portugal ”.

El equipo de gobierno intenta aunar futuro y tradición y ha acometido obras que han marcado el perfil histórico del pueblo, en un intento claro de ser fieles a sus raíces.

Parece que algo está cambiando en Vitigudino y con impulso decidido. Desde las 9 de la mañana está la alcaldesa en su despacho todos los días, y no cabe duda de que el trabajo constante da frutos. Aun queda legislatura por delante pero parece que a pesar de todas las contrariedades y malos ratos que da la política, esta será novedosa en cuanto a unos resultados que ya apuntan al futuro. El futuro se está haciendo ahora. La alcaldesa despide este encuentro diciendo que “crecer en la adversidad siempre ha sido un clásico”. Estaremos ahí para contarlo.

Contenido patrocinado por Ayuntamiento de Vitigudino