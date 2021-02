Finalmente... el alcalde de Valdelosa no se va tras su polémica vacunación

Una semana después, la vida sigue igual en Valdelosa. La localidad sale un día sí y otro también en los medios de comunicación, incluso en las televisiones nacionales, pero sus vecinos han optado por mantener su rutina. Al fin y al cabo, nada ha cambiado en la villa.

El alcalde, Manuel Prada, sigue en su puesto, expedientado por su partido que le ha pedido la dimisión y le ha suspendido cautelarmente de militancia, lo que en un futuro se traducirá en que pasará a ser un alcalde ‘no adscrito’, aunque de momento no tiene ninguna notificación oficial de nada: “Lo que sé lo conozco por lo que se ha publicado en la prensa”, asegura Manuel Prada.

No ha dimitido ni como alcalde de Valdelosa ni como presidente de la Mancomunidad Comarca de Ledesma, ni ha rechazado su credencial, ni los concejales del equipo de Gobierno le han pedido que se vaya. De hecho asegura que tiene su apoyo “desde el primer día”, de modo que todo apunta a que su intención es mantenerse en el cargo como dirigente de la localidad y por tanto, el Partido Popular perderá una Alcaldía en la provincia.

Manuel Prada sigue defendiendo que su vacunación contra el COVID-19 el pasado 11 de enero en la residencia de mayores de la localidad “no ha sido como alcalde” sino “como responsable de la empresa pública de la residencia”. “Mis funciones son las de director, ya que no hemos contratado nunca a nadie en ese puesto para no aumentar los costes y que nuestros mayores no tengan que pagar más, pero yo no cobro por ese trabajo, no tengo nómina y ahí radica el problema”, argumenta.

También asegura sentirse respaldado por sus vecinos “que saben bien el trabajo que se hace a diario aquí”. De hecho, gran parte de ellos se mostraban conformes con la vacunación del alcalde hace unos días y aunque no faltarán críticos, la mayoría de ellos apoyan al que ha sido durante los últimos treinta años su alcalde con una mayoría absoluta abrumadora.

Por su parte, el PSOE de Salamanca de momento descarta “presentar nada” en el Ayuntamiento de Valdelosa como aseguraba el diputado Fernando Rubio. Es decir, no habrá petición de pleno extraordinario y habrá que esperar a la próxima sesión ordinaria que tendría que celebrarse en marzo, ni se plantean presentar una moción de censura, que parece no tendría mucho éxito en este momento.

El Ayuntamiento está formado por cinco concejales populares y dos socialistas.

“Es una cuestión que supone un problema ético gravísimo que ha generado una persona, por mucho que se excuse”, asegura Rubio, quien añade que “tiene que solucionarlo él, no queremos generar tensiones en los pueblos, queremos solucionarlo a nivel provincial”.

Por eso, asegura que desde el PSOE “nos hemos ofrecido al presidente de la Diputación ante la posibilidad de que se aferre al puesto de la mancomunidad. Cuentan con nuestros votos para poner a otro candidato”, asegura Rubio quien afirma que trabajarán para “que se vaya y dé paso al siguiente presidente de la entidad”.