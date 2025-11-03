Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Clausura del curso de tapicería en Torrejón de Alba. EÑE

Finaliza con éxito el curso de tapicería impulsado por Adrecag en Torrejón de Alba

La actividad se ha desarrollado en el edificio de las antiguas escuelas

EÑE

Torrejón de Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:17

El curso de tapicería organizado por el grupo de acción local Adrecag en las antiguas escuelas de Torrejón de Alba, financiado por la Diputación de Salamanca, ha finalizado con éxito tras desarrollarse durante el mes de septiembre y octubre.

De este modo, los participantes han aprendido diversas técnicas de tapicería, descubriendo un oficio con gran tradición artesanal y un notable potencial profesional.

En el acto de clausura han estado presentes el presidente de Adrecag, Ángel Muñoz Salazar, la alcaldesa, Concepción Miguélez, y el teniente de alcalde, José García.

