¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 29 de agosto?
Entre lo más destacado se encuentra el chupinazo de las fiestas de Béjar o la I Legua Pereñana en Pereña de la Ribera
Aurelio Peña
Viernes, 29 de agosto 2025, 06:30
Ya inicia la cuenta atrás hacia el fin del verano, pero aún continúan las fiestas en los pueblos salmantinos. Béjar dará inicio en el día de hoy con su tradicional chupinazo a sus festividades. Sin olvidarnos de aquellas que aún continúan de verbenas como en El Encinar con la orquesta «Princesa» o Pereña de la Ribera con la orquesta «Flamingo». También en Pereña se celebrará la I Legua Pereñana tanto en modalidad infantil como adulta.
Béjar
11:00 h: Música en las residencias: «Maelum» en el Buen Pastor.
13:00 h: Inauguración de las casetas.
20:00 h: Pregón y chupinazo, luego, macro discoteca «Cubalibre Experience».
Calzada de Béjar
18:00 h: Juegos infantiles.
23:30 h: Verbena «Trío Tentación».
Cantagallo
22:15 h: Música: «Big Band Route a 66».
Cantalapiedra
22:00 h: Noche de monólogos con Alberto Cabrillas.
El Encinar
12:00 h: Talleres infantiles, juegos acuáticos y zumba.
13:30 h: Campeonato de natación.
17:30 h: Beer pong.
18:00 h a 21:00 h: Parque de hinchables con tren de paseo.
20:30 h: Bingo musical.
00:00 h: Verbena con orquesta «Princesa», bingo, luego, discoteca móvil «Level».
Forfoleda
19:00 h: Torneo de futbolín, ping-pong, petanca y lanzamiento de hueso de aceituna.
22:00 h: Tradicional cena organizada por los jóvenes.
00:00 h: XI Campeonato de beerpong.
00:30 h: Karaoke y concurso de pelucas.
Ledrada
00:00 h: la Verbena popular con orquesta «Malibú».
Paradinas
12:00 h: Ruleta del reciclaje.
16:30 h: Yincana.
20:30 h: Concentración de peñas.
21:00 h: Pregón de fiestas.
21:30 h: Cena con carrilleras.
22:30 h: Desfile de peñas con charanga «La Escala».
00:00 h: Orquesta «La Rebelión».
Pereña de la Ribera
10:30 h: Carrera popular: I Legua Pereñana infantil.
11:00 h: Carrera popular: I Legua Pereñana adulto.
16:00 h: Campeonato de mus.
22:15 h: Desfile y concurso de carrozas.
00:00 h: Verbena con orquesta «Flamingo».
Puebla de Yeltes
11:00 h: Juegos infantiles tradicionales, cabezudos y carretones.
19:00 h: Desfiles de disfraces con charanga y sangría.
22:30 h: Actuación de teatro: «La Loa de San Gil».
23:30 h: Pregón de fiestas.
00:00 h: Discoteca móvil «Full Dance».
Puerto de Béjar
22:00 h: Teatro: Komo Teatro «¡Robar así no me va!».
San Cristóbal de la Cuesta
10:00 h a 12:00 h: Fin del campamento digital.
Santibáñez de la Sierra
07:30 h: Desayuno.
08:30 h: Salida hacia la dehesa «Charro de Lian».
18:00 h: Pasacalles y danza tradicional.
19:00 h: Espectáculo taurino.
23:00 h: Discoteca móvil «Lamas».
Valdehijaderos
12:00 h: Procesión y santa misa con tambolirero, dulces y sangría.
18:30 h: Concurso de tartas.
21:00 h: Cena: Perritos.
00:00 h: Discoteca móvil «Enjoy».
La Vellés
11:00 h: Parque hinchable infantil.
13:30 h: Fiesta de la espuma.
18:00 h: Concurso infantil de disfraces.
19:30 h: Correpeñas con charanga «Menudo Chaperón».
21:30 h: Gran prix.
22:30 h: Dúo flamenco «Decai».
01:00 h: Macro-Disco «Mandala».
Ventosa del Río Almar
10:00 h: Alborada matinal con grupo «Adobe».
12:00 h: Santa misa y procesión con dulzaina.
13:30 h: Vino de honor.
18:30 h: Encierro ecológico con espectáculos «Zorita».
23:30 h: Verbena con macrodiscoteca «Nebulosa».
04:30 h: Charanga «Los del Lío» por las calles del pueblo.
Villaflores
12:30 h: Santa misa.
17:00 h: Cuentacuentos.
19:00 h: Encierro urbano.
00:00 h: Baile con orquesta «Costa Dorada».
Villares de la Reina
20:30 h: Desfile y concurso de disfrace de peñas con charanga.
23:00 h: Concierto de Jesús de Manuel.
01:00 h: Macrodiscoteca «Level».
Villavieja de Yeltes
13:00 h: Paseo de minibueyes.
18:30 h: Encierro con carretones.
18:30 h: Pelota a mano.
21:30 h: Gran Prix.
00:00 h: Verbena con orquesta «Grupo Horizont The Show».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.