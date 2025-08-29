¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 29 de agosto? Entre lo más destacado se encuentra el chupinazo de las fiestas de Béjar o la I Legua Pereñana en Pereña de la Ribera

Aurelio Peña Viernes, 29 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

Ya inicia la cuenta atrás hacia el fin del verano, pero aún continúan las fiestas en los pueblos salmantinos. Béjar dará inicio en el día de hoy con su tradicional chupinazo a sus festividades. Sin olvidarnos de aquellas que aún continúan de verbenas como en El Encinar con la orquesta «Princesa» o Pereña de la Ribera con la orquesta «Flamingo». También en Pereña se celebrará la I Legua Pereñana tanto en modalidad infantil como adulta.

Béjar

11:00 h: Música en las residencias: «Maelum» en el Buen Pastor.

13:00 h: Inauguración de las casetas.

20:00 h: Pregón y chupinazo, luego, macro discoteca «Cubalibre Experience».

Calzada de Béjar

18:00 h: Juegos infantiles.

23:30 h: Verbena «Trío Tentación».

Cantagallo

22:15 h: Música: «Big Band Route a 66».

Cantalapiedra

22:00 h: Noche de monólogos con Alberto Cabrillas.

El Encinar

12:00 h: Talleres infantiles, juegos acuáticos y zumba.

13:30 h: Campeonato de natación.

17:30 h: Beer pong.

18:00 h a 21:00 h: Parque de hinchables con tren de paseo.

20:30 h: Bingo musical.

00:00 h: Verbena con orquesta «Princesa», bingo, luego, discoteca móvil «Level».

Forfoleda

19:00 h: Torneo de futbolín, ping-pong, petanca y lanzamiento de hueso de aceituna.

22:00 h: Tradicional cena organizada por los jóvenes.

00:00 h: XI Campeonato de beerpong.

00:30 h: Karaoke y concurso de pelucas.

Ledrada

00:00 h: la Verbena popular con orquesta «Malibú».

Paradinas

12:00 h: Ruleta del reciclaje.

16:30 h: Yincana.

20:30 h: Concentración de peñas.

21:00 h: Pregón de fiestas.

21:30 h: Cena con carrilleras.

22:30 h: Desfile de peñas con charanga «La Escala».

00:00 h: Orquesta «La Rebelión».

Pereña de la Ribera

10:30 h: Carrera popular: I Legua Pereñana infantil.

11:00 h: Carrera popular: I Legua Pereñana adulto.

16:00 h: Campeonato de mus.

22:15 h: Desfile y concurso de carrozas.

00:00 h: Verbena con orquesta «Flamingo».

Puebla de Yeltes

11:00 h: Juegos infantiles tradicionales, cabezudos y carretones.

19:00 h: Desfiles de disfraces con charanga y sangría.

22:30 h: Actuación de teatro: «La Loa de San Gil».

23:30 h: Pregón de fiestas.

00:00 h: Discoteca móvil «Full Dance».

Puerto de Béjar

22:00 h: Teatro: Komo Teatro «¡Robar así no me va!».

San Cristóbal de la Cuesta

10:00 h a 12:00 h: Fin del campamento digital.

Santibáñez de la Sierra

07:30 h: Desayuno.

08:30 h: Salida hacia la dehesa «Charro de Lian».

18:00 h: Pasacalles y danza tradicional.

19:00 h: Espectáculo taurino.

23:00 h: Discoteca móvil «Lamas».

Valdehijaderos

12:00 h: Procesión y santa misa con tambolirero, dulces y sangría.

18:30 h: Concurso de tartas.

21:00 h: Cena: Perritos.

00:00 h: Discoteca móvil «Enjoy».

La Vellés

11:00 h: Parque hinchable infantil.

13:30 h: Fiesta de la espuma.

18:00 h: Concurso infantil de disfraces.

19:30 h: Correpeñas con charanga «Menudo Chaperón».

21:30 h: Gran prix.

22:30 h: Dúo flamenco «Decai».

01:00 h: Macro-Disco «Mandala».

Ventosa del Río Almar

10:00 h: Alborada matinal con grupo «Adobe».

12:00 h: Santa misa y procesión con dulzaina.

13:30 h: Vino de honor.

18:30 h: Encierro ecológico con espectáculos «Zorita».

23:30 h: Verbena con macrodiscoteca «Nebulosa».

04:30 h: Charanga «Los del Lío» por las calles del pueblo.

Villaflores

12:30 h: Santa misa.

17:00 h: Cuentacuentos.

19:00 h: Encierro urbano.

00:00 h: Baile con orquesta «Costa Dorada».

Villares de la Reina

20:30 h: Desfile y concurso de disfrace de peñas con charanga.

23:00 h: Concierto de Jesús de Manuel.

01:00 h: Macrodiscoteca «Level».

Villavieja de Yeltes

13:00 h: Paseo de minibueyes.

18:30 h: Encierro con carretones.

18:30 h: Pelota a mano.

21:30 h: Gran Prix.

00:00 h: Verbena con orquesta «Grupo Horizont The Show».