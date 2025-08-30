¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy sábado 30 de agosto? Un sábado con eventos de lo más alternativos como el túnel de terror de El Encinar, la exhibición de aves en Ventosa de Río Almar o el festival de cine en Lumbrales

Se espera un día con eventos de lo más novedosos, destacando el túnel de terror con la temática «El barco pirata fantasma» en El Encinar, el festival de cine con la temática «Salamanca en cortos» en Lumbrales o la exhibición de aves rapaces por «Halconeros del faraón» en Ventosa de Río Almar. Además del XVIII campeonato de lanzamiento de azada en Mozodiel de Sanchiñígo o los espectáculos de fuego «Damonion» en El Encinar o «FOC» en La Vellés. Sin olvidar el festival de dj's en Béjar.

La Alberca

22:00 h: Loa nocturna.

Bañobárez

15:00 h: Gran tirada al plato.

Béjar

11:30 h: Yincana infantil.

13:00 h: Música: «Black Moss».

17:30 h: Color Party.

21:30 h: Música: «3 en Jazz».

23:00 h: Festival DJ'S.

La Calzada de Béjar

15:00 h: Paella popular.

23:30 h: Verbena «Musical Stereo».

Cantagallo

22:15 h: Música: «Big Band Route A66».

Cantalapiedra

23:00 h: Fiesta de los Quintos.

El Encinar

11:30 h a 13:30 h: Circuito de juegos y túnel del terror.

18:00 h: Humor amarillo infantil.

19:30 h: Fiesta infantil mini-disco.

19:30 h: Humor amarillo adultos.

21:30 h: «Punto Clave».

22:00 h: Espectáculo de fuego.

00:00 h: Orquesta «Nebraska».

Forfoleda

17:00 h: Tobogán de agua.

19:00 h: Clase de zumba.

20:00 h: Final del torneo de pádel.

00:30 h: Discomóvil «DC3 Events».

Ledrada

00:00 h: «Fiesta de una Noche de Verano» y «DJ Armando».

Lumbrales

22:00 h: Salamanca en corto: Festival de cine en los pueblos.

Martinamor

09:30 h: Desayuno popular.

11:30 h: Acto simbólico, colocación de la primera piedra en la reconstrucción de la Ermita.

15:00 h: Comida popular.

Mozodiel de Sanchiñígo

13:00 h: Santa misa de campaña y tradicional procesión.

14:00 h: Sesión vermú con «Directo 21» y pinchos de feria.

15:00 h: Gran paellada popular.

16:00 h: Campeonatos de han-remy, tute y petanca.

19:00 h: XXVIII Campeonato de lanzamiento de azada.

20:00 h: Merienda vecinal.

21:00 h: Música: Dj «Hectorhdez».

Navales

23:30 h: Discoteca móvil.

Paradinas de San Juan

11:00 h: Pasacalles con dulzaina «Mariano e hijos».

13:00 h: Misa.

17:00 h: Bingo musical.

20:30 h: Concurso de tartas.

00:00 h: Macrodiscoteca «Elixir».

Pereña de la Ribera

09:45 h: Chocolate para todos.

11:00 h: Encierro de 4 novillos.

18:00 h: Gran novillada.

00:00 h: Macrodiscoteca «Cuba Libre».

Puebla de Yeltes

12:00 h: Divertilandia.

16:00 h: Rampa del agua.

19:00 h: Fiesta temática con dj.

00:00 h: Macrodiscoteca: «Mandala Macro Show».

Santibáñez de la Sierra

09:00 h: Recogida de paños.

19:00 h: Desmontaje de la plaza.

El Tornadizo

08:00 h: Cierre de la plaza de toros.

19:00 h: Campeonato de frontón.

Valdehijaderos

16:30 h: Hinchables de agua y espuma.

21:00 h: Cena: Montaditos.

00:00 h: Verbena «Trio Timanfaya».

La Vellés

12:30 h: Misa solemne, luego procesión por las calles del pueblo.

14:30 h: Paella popular.

22:30 h: «FOC»: Espectáculo de fuego.

00:00 h: Orquesta «SMS».

Ventosa de Río

13:00 h: Santa misa.

14:30 h: Paella popular animada.

18:30 h: Juego beer pong.

19:00 h: Exhibición de aves rapaces.

00:00 h: Macrodiscoteca «Electro Latino 2.0».

Villaflores

12:30 h: Carrera de autos locos.

14:30 h: Paella.

18:00 h: Concurso de postres.

18:30 h: Yincana de peñas.

00:00 h: Discomóvil «Vértice».

Villares de la Reina

12:00 h: Partido de fútbol: «Solteras vs Casadas» y tira-soga.

15:00 h: Caldereta popular.

17:30 h a 21:30 h: Hinchables.

23:55 h: Macrodiscoteca «Full-Equip».

Villavieja de Yeltes

09:00 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «El Bombazo».

12:00 h: Encierro a caballo.

12:30 h: Capea en la calle.

18:00 h: Novillada.

Villoria

18:30 h: X Carrera popular solidaria.

22:00 h: Actuación de sevillanas «Arte y color LA VEGA».

