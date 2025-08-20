¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy miércoles 20 de agosto? Un miércoles sin tanto movimiento, pero con el fin de semana al acecho se huele otra hornada de fiestas siendo San Morales la más rápida con su correspondiente pregón de fiestas

Aurelio Peña Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Se acontece otro apasionante miércoles de fiestas veraniegas repleto de música, comidas y eventos de diferente índole.

Lo más destacado se verá en el aspecto musical de los municipios de la provincia como el festival de la canción en El Cabaco, espectáculos musicales en Gomecello con «Dúo Salón» o en Peñaranda de Bracamonte con Rocío Durán. No olvidarse de las actuaciones musicales de grupos musicales como «Princesa» en Peñaranda de Bracamonte o «Al Límite» en San Morales.

Todo ello es lo referente a lo musical, sin embargo, también existen otras variantes en la agenda del día de hoy como el espectáculo teatral en Lumbrales de la obra «Mi vuelta al cine en 80 días», la III edición de «Pon un hortera en tu vida» en Los Santos será el evento más curioso para este miércoles o el mercadillo gastronómico solidario que se va a celebrar en Aldeanueva de Figeroa.

Y para los más pequeños siempre contarán con las divertidas actividades de la fiesta de la espuma y los hinchables y tobogán de agua en Cepeda o las sesiones de cuentacuentos que se van a celebrar en los municipios de Morasverdes y Peñaranda de Bracamonte.

Además, recordar que da inicio San Morales con sus respectivas fiestas con su pregón de fiestas y diversas actividades especiales como la «Color Fest».

La Alberca

10:30 h: Excursión a Ciudad Rodrigo.

Aldeadávila de la Ribera

20:30 h: Torneo fútbol sala interpeñas Aldeadávila.

Aldeanueva de Figeroa

20:30 h: Mercadillo gastronómico solidario.

El Cabaco

12:30 h: Encierro infantil.

16:00 h: Espectáculo infantil y juvenil.

23:00 h: Festival de la canción.

Calzada de Valdunciel

19:00 h: Tradicional «Interpeñas» con la charanga «La Movida».

22:00 h: Hamburguesa con patatas fritas.

23:00 h: Fiesta en el bar de las piscinas.

Cantalapiedra

19:00 h a 21:00 h: Exposición «Salamanca Agrícola y Ganadera. Premio de fotografía II».

22:00 h: Cine «¿Quién es quién?» de Martín Cuervo.

Cantaracillo

19:00 h: Campeonatos: parchís y brisca.

Cepeda

12:00 h: Fiesta de la espuma.

17:00 h: Hinchables y tobogán de agua.

Espino de la Orbada

18:00 h: Finales torneos deportivos.

18:00 h: Juegos tradicionales de madera.

21:00 h: Concurso de tartas.

21:30 h: Cena de peñas y vecinos, luego bingo.

Gomecello

22:30 h: Espectáculo musical «Dúo Salón».

Huerta

11:00 h: Paseo a caballo.

18:00 h: Descenso en piraguas.

21:00 h: Escultura conmemorativa de la cápsula del tiempo.

22:00 h: Torneo de beer pong.

Ledrada

20:30 h: Juegos de peñas con Humor Amarillo.

Lumbrales

12:00 h: Sorteo de barreras.

15:00 h: Venta de entradas para las peñas.

20:00 h: Presentación del libro «Juan José El torero» por Paco Cañamero.

21:00 h: V Campeonato de fútbol plaza «Interpeñas».

22:30 h: Teatro: «Mi vuelta al cine en 80 días».

Molinillo

17:30 h: Taller de reciclaje.

18:30 h: Campeonato Ping Pong.

19:30 h: Campeonato de dardos.

20:30 h: Fútbol: Solteros vs Casados.

Morasverdes

20:30 h: Cuentacuentos «Fantasía de tempux» por Berto Jara

21:30 h: Final de campeonato de fútbol sala.

22:30 h: Cine: «Padre no hay más que uno 4».

Navalmoral de Béjar

20:00 h: Repique de campanas.

Peñaranda de Bracamonte

11:00 h: Salida de los cabezudos con dulzaina.

12:00 h: Cuentacuentos «Carioca».

17:00 h: Yincana de peñas.

21:00 h: Degustación de patatas meneadas solidarias.

22:30 h: Espectáculo musical con Rocío Durán.

22:30 h: Correpeñas con charanga «Dale Kaña 2.0».

00:30 h: Verbena con orquesta «Princesa».

San Morales

10:30 h: Zumba.

18:00 h: Color Fest.

20:00 h: Recorrido de peñas con charanga «Queloque's».

22:30 h: Pregón de fiestas.

23:00 h: Grupo musical «Al Límite».

00:00 h: Beerpong.

Santibáñez de la Sierra

08:00 h: Montaje de la plaza.

11:30 h: Asamblea-vermú con música, juegos y convivencia vecinal.

Los Santos

11:00 h: Frontenis parejas.

12:00 h: Aquagym.

15:00 h: Campeonato de tute.

19:00 h: III Pon un hortera en tu vida.

Sardón de los Frailes

11:00 h: Hinchables infantiles y tren.

19:00 h: Carretones infantiles.

22:00 h: Títeres de guante con Alua Teatro.

Villaflores

17:00 h: «Tardes al fresco».

22:00 h: Cine «¿Quién es quién?».

Villavieja de Yeltes

09:30 h: Último día de despacho de abonos.

17:00 h: Campeonato de petanca.

21:00 h: Novena.

Temas

Fiestas en los pueblos