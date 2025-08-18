Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un concierto de la orquesta Panorama.

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 18 de agosto?

Calzada de Valdunciel dará inicio a sus fiestas en el día de hoy, un día donde también continuarán los eventos en otras zonas como en Guijuelo con su X Festival Comedy o en Puente del Congosto con la orquesta «Kronos»

Aurelio Peña

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:45

La provincia comienza la semana con el chupinazo indicando el inicio de las fiestas de Calzada de Valdunciel.

Sin embargo, no será el único evento a resaltar para la agenda de hoy, también se cuenta con las actuaciones de orquestas como «Kronos» en Puente del Congosto o Panorama en Guijuelo. Sin irnos muy lejos de tierras guijuelenses, de igual modo acogerán el X Festival Comedy.

Por último y no menos importantes, las tan típicas atracciones como los hinchables o juegos acuáticos se celebrarán en diferentes municipios de la provincia.

La Alberca

10:00 h: «Así pintan los niños de la Alberca».

18:30 h: Parque de hinchables.

Aldeacipreste

19:00 h: Juegos para grandes y pequeños.

22:00 h: Recital ofrecido por Diputación.

00:00 h: Música con «DJ Migher».

Aldeadávila

23:00 h: Concierto: «Efecto Retroactivo».

Aldeanueva de Figeroa

10:00 h: V Jornada de recogida de voluntariado ambiental.

18:00 h: Yincana infantil.

19:00 h: Torneo de fútbol.

La Cabeza de Béjar

12:00 h: Misa de difuntos.

16:30 h: Hinchables y tobogán de agua.

23:30 h: Disfraces de peñas.

00:00 h: Verbena con orquesta «Sándalo».

Calzada de Valdunciel

10:00 h: Repique de campanas y pasacalles con charanga «La Escala».

12:30 h: Misa y procesión.

20:00 h: Chupinazo y proclamación de fiestas 2025.

21:00 h a 23:00 h: Tardeando con «Pura Verbena» y I Calzutapas 2025.

23:00 h: Discoteca-Móvil + Dj.

Cantalapiedra

22:00 h: Concurso de tortillas.

Cantalpino

12:30 h: Fiesta de la espuma.

17:30 h: Juegos acuáticos.

Cantaracillo

19:00 h: Campeonatos: parchís y brisca.

Cepeda

11:00 h: I Jornada cultural.

La Fuente de San Esteban

22:30 h: Concierto: «Rock et Omnis».

Gomecello

22:30 h: Espectáculo musical «Funky Superdisco».

Guijuelo

07:00 h: Dianas con charanga «La Clave».

07:30 h: Vaquillas del aguardiente.

08:30 h: Desayuno de fiestas.

12:00 h a 14:00 h: Jornada de puertas abiertas en las atracciones de la feria.

19:30 h: Encierro infantil de mini bueyes.

22:30 h: X Festival Comedy Guijuelo

00:00 h: Orquesta «Panorama».

Ledrada

21:00 h: Degustación de productos cárnicos.

Lumbrales

22:00 h: Canción española por Laura Cerdeño.

Macotera

08:00 h: Alegres dianas con grupo «Adobe Dulzaineros».

08:30 h: Chupinazo anunciando el III tradicional encierro con 4 novillos.

09:30 h: Tradicional encierro a caballo por el campo.

14:00 h: Pasacalles.

18:30 h: Espectacular exhibición de recortes y tradicional capea con 2 novillos.

23:59 h: Tributo a «Estopa».

Morasverdes

21:00 h: Campeonato de fútbol sala.

Puente del Congosto

12:00 h: Santa Misa.

13:30 h: Convite del ayuntamiento.

20:30 h: Fin de la exposición «Puente del Congosto, 1970. Así éramos».

23:30 h: Entrega de premios de los campeonatos.

00:00 h: Concurso de disfraces de mayores.

00:30 h: Orquesta «Kronos».

Salmoral

19:00 h: Taller de reciclaje.

San Cristóbal de la Cuesta

10:00 h a 12:00 h: Inicio campamento digital.

Sancti-Spiritus

11:30 h a 13:30 h: Juegos en las piscinas.

San Felices de los Gallegos

20:00 h: Concurso de postres y repostería.

San Morales

10:30 h: Zumba.

17:00 h a 20:00 h: Fresco

22:00 h: Recital danza «Charros y Gitanos».

Santa María de los Llanos

18:30 h: Comida para los participantes de los juegos.

23:00 h: Cine y palomitas.

Sardón de los Frailes

20:00 h: Merienda.

Valdecarros

19:30 h: Misa e invitación a merendar a nuestros mayores.

21:00 h: Actuación musical con Antonio Bonal.

Villarino de los Aires

06:00 h a 08:00 h: Charanga «El Flow».

10:15 h: Salida de cabezudos con Charanga «El Flow».

11:00 h: Encierro Tradicional y vaquilla

18:30 h: Gran Novillada con Ganadería «Valdeflores».

22:00 h: Actuación Musical con Frank Mateos.

00:00 h: Orquesta «Nueva Banda».

Villavieja de Yeltes

09:30 h: Despacho de abonos

11:30 h: Día de la pintura infantil.

La Zarza de Pumareda

20:00 h: Proyección «137 ha».

