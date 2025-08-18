¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy lunes 18 de agosto?
Calzada de Valdunciel dará inicio a sus fiestas en el día de hoy, un día donde también continuarán los eventos en otras zonas como en Guijuelo con su X Festival Comedy o en Puente del Congosto con la orquesta «Kronos»
Aurelio Peña
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:45
La provincia comienza la semana con el chupinazo indicando el inicio de las fiestas de Calzada de Valdunciel.
Sin embargo, no será el único evento a resaltar para la agenda de hoy, también se cuenta con las actuaciones de orquestas como «Kronos» en Puente del Congosto o Panorama en Guijuelo. Sin irnos muy lejos de tierras guijuelenses, de igual modo acogerán el X Festival Comedy.
Por último y no menos importantes, las tan típicas atracciones como los hinchables o juegos acuáticos se celebrarán en diferentes municipios de la provincia.
La Alberca
10:00 h: «Así pintan los niños de la Alberca».
18:30 h: Parque de hinchables.
Aldeacipreste
19:00 h: Juegos para grandes y pequeños.
22:00 h: Recital ofrecido por Diputación.
00:00 h: Música con «DJ Migher».
Aldeadávila
23:00 h: Concierto: «Efecto Retroactivo».
Aldeanueva de Figeroa
10:00 h: V Jornada de recogida de voluntariado ambiental.
18:00 h: Yincana infantil.
19:00 h: Torneo de fútbol.
La Cabeza de Béjar
12:00 h: Misa de difuntos.
16:30 h: Hinchables y tobogán de agua.
23:30 h: Disfraces de peñas.
00:00 h: Verbena con orquesta «Sándalo».
Calzada de Valdunciel
10:00 h: Repique de campanas y pasacalles con charanga «La Escala».
12:30 h: Misa y procesión.
20:00 h: Chupinazo y proclamación de fiestas 2025.
21:00 h a 23:00 h: Tardeando con «Pura Verbena» y I Calzutapas 2025.
23:00 h: Discoteca-Móvil + Dj.
Cantalapiedra
22:00 h: Concurso de tortillas.
Cantalpino
12:30 h: Fiesta de la espuma.
17:30 h: Juegos acuáticos.
Cantaracillo
19:00 h: Campeonatos: parchís y brisca.
Cepeda
11:00 h: I Jornada cultural.
La Fuente de San Esteban
22:30 h: Concierto: «Rock et Omnis».
Gomecello
22:30 h: Espectáculo musical «Funky Superdisco».
Guijuelo
07:00 h: Dianas con charanga «La Clave».
07:30 h: Vaquillas del aguardiente.
08:30 h: Desayuno de fiestas.
12:00 h a 14:00 h: Jornada de puertas abiertas en las atracciones de la feria.
19:30 h: Encierro infantil de mini bueyes.
22:30 h: X Festival Comedy Guijuelo
00:00 h: Orquesta «Panorama».
Ledrada
21:00 h: Degustación de productos cárnicos.
Lumbrales
22:00 h: Canción española por Laura Cerdeño.
Macotera
08:00 h: Alegres dianas con grupo «Adobe Dulzaineros».
08:30 h: Chupinazo anunciando el III tradicional encierro con 4 novillos.
09:30 h: Tradicional encierro a caballo por el campo.
14:00 h: Pasacalles.
18:30 h: Espectacular exhibición de recortes y tradicional capea con 2 novillos.
23:59 h: Tributo a «Estopa».
Morasverdes
21:00 h: Campeonato de fútbol sala.
Puente del Congosto
12:00 h: Santa Misa.
13:30 h: Convite del ayuntamiento.
20:30 h: Fin de la exposición «Puente del Congosto, 1970. Así éramos».
23:30 h: Entrega de premios de los campeonatos.
00:00 h: Concurso de disfraces de mayores.
00:30 h: Orquesta «Kronos».
Salmoral
19:00 h: Taller de reciclaje.
San Cristóbal de la Cuesta
10:00 h a 12:00 h: Inicio campamento digital.
Sancti-Spiritus
11:30 h a 13:30 h: Juegos en las piscinas.
San Felices de los Gallegos
20:00 h: Concurso de postres y repostería.
San Morales
10:30 h: Zumba.
17:00 h a 20:00 h: Fresco
22:00 h: Recital danza «Charros y Gitanos».
Santa María de los Llanos
18:30 h: Comida para los participantes de los juegos.
23:00 h: Cine y palomitas.
Sardón de los Frailes
20:00 h: Merienda.
Valdecarros
19:30 h: Misa e invitación a merendar a nuestros mayores.
21:00 h: Actuación musical con Antonio Bonal.
Villarino de los Aires
06:00 h a 08:00 h: Charanga «El Flow».
10:15 h: Salida de cabezudos con Charanga «El Flow».
11:00 h: Encierro Tradicional y vaquilla
18:30 h: Gran Novillada con Ganadería «Valdeflores».
22:00 h: Actuación Musical con Frank Mateos.
00:00 h: Orquesta «Nueva Banda».
Villavieja de Yeltes
09:30 h: Despacho de abonos
11:30 h: Día de la pintura infantil.
La Zarza de Pumareda
20:00 h: Proyección «137 ha».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.