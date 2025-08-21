Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy jueves 21 de agosto?

En una agenda de lo más apretada, sobresalen el evento 'Los Santos rave' en Los Santos o el 'Escape Room' de Huerta, sin olvidar los pregones de Cipérez, Gomecello y Morasverdes

Aurelio Peña

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:15

Se acerca el fin de semana y los municipios salmantinos lo notan ante el aluvión de eventos que comienzan a aparecer desde el día de hoy.

Arabayona de Mógica

22:30 horas: colocación de banderas con charanga 'Los Tocacharros'.

Aldeadávila de la Ribera

11:00 horas: encierro y desencierro.

12:00 horas: rampa de agua.

13:00 horas: bueyada infantil.

17:30 horas: fiesta de la espuma.

18:00 horas: ruta de bares con charanga 'Bongo Band'.

23:00 horas: capea nocturna con 'DJ Teo'.

Aldeanueva de Figueroa

13:00 horas: misa y fiesta de mayores.

18:30 horas: concurso de disfraces infantil.

0:00 horas: disfraces de adultos.

El Cabaco

9:00 horas: cierre de la plaza y recorrido con posterior pincho.

17:00 horas: campeonato de calva.

20:30 horas: desfile de disfraces.

Calzada de Valdunciel

18:00 horas: gran parque acuático.

20:30 horas: concurso de tira-soga.

21:00 horas: masterclass de cardio.

0:00 horas: macro discoteca 'Cubalibre Experience'.

Cantalapiedra

19:00 a 21:00 horas: exposición 'Salamanca Agrícola y Ganadera. Premio de fotografía II'.

22:00 horas: música. 'Manantial Folk'.

Cepeda

20:00 horas: teatro. 'Buscando a Nebrija'.

Cipérez

21:30 horas: pregón de fiestas.

0:30 horas: orquesta 'Acuarela'.

Espino de la Orbada

11:30 horas: parque infantil con toboganes acuáticos e hinchables.

20:00 horas: piñata para las peñas.

20:45 horas: pregón de fiestas.

21:00 horas: reparto de pañoletas.

21:45 horas: tradicional desfile de peñas con charanga 'Los del lío'.

0:00 horas: 'Gravity Disco Móvil'.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: magia: Manolo Pereña.

Gomecello

21:30 horas: recorriendo las calles y peñas con charanga 'La Escala'.

23:15 horas: desfile de peñas.

23:45 horas: pregón de fiestas.

0:00 horas: 'Fiesta en Noche de Verano' y verbena con 'DJ Armando' y disco 'Vivaldi'.

Huerta

11:30 horas: vuelta cicloturista.

12:00 horas: inauguración exposición concurso de fotografía.

18:00 a 21:00 horas: tardeo.

19:00 horas: escape room.

21:00 horas: concurso de tortillas.

22:00 horas: cena de peñas.

De 23:00 a 2:30 horas: tardeo con 'DJ Kako'.

Lumbrales

12:00 horas: tobogán acuático y fiesta de la espuma.

16:30 horas: parque infantil.

19:00 horas: encierro de carretones.

20:00 horas: mini bueyes.

22:30 horas: final del V Campeonato de fútbol plaza 'Interpeñas'.

Martinamor

15:00 horas: comida popular.

18:30 horas: torneo de dardos y II campeonato de futbolín.

21:30 horas: parrillada.

23:00 horas: discomóvil 'DJ Nando'.

Molinillo

14:00 horas: cocina en la calle.

18:00 horas: juego de pistas.

19:00 horas: torneo fútbol.

0:00 horas: bingo para señoras.

2:00 horas: beer pong.

Morasverdes

16:00 horas: campeonato de rummikub.

22:00 horas: inscripción para el concurso de disfraces.

22:30 horas: pregón de fiestas.

23:30 horas: concurso de disfraces.

Navalmoral de Béjar

11:00 horas: juegos infantiles.

20:00 horas: merienda.

22:00 horas: cine. '8 apellidos marroquíes'.

Paradinas de San Juan

20:00 horas: teatro. 'Alma, Almazuela… ¡Vuela!'.

Peñaranda de Bracamonte

11:00 horas: salida de los cabezudos con dulzaina 'Alborada'.

11:45 horas: parque infantil.

19:00 horas: concurso de cortes, quiebros y saltos, y suelta de vaquillas.

21:00 horas: actuación musical de Bornolero de España.

22:30 horas: tributo 'Haciendo el Indie'.

0:30 horas: orquesta 'Cayenna'.

Sancti-Spíritus

22:30 horas: teatro. 'El pueblo más cutre de España'.

San Felices de los Gallegos

20:00 horas: concurso de tortillas.

San Morales

10:30 horas: zumba.

18:00 horas: juegos escuelas de verano.

21:00 horas: parrillada.

23:00 horas: fiesta de disfraces.

0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.

Santibáñez de la Sierra

20:30 horas: merienda de mayores.

22:00 horas: teatro. 'Frankristina'.

Los Santos

11:00 horas: campeonato de petanca adultos.

13:00 horas: comida-homenaje a Javier Álvarez Merino.

18:00 horas: juegos infantiles.

18:00 horas: inicio 24 horas fútbol sala.

20:00 horas: XV concurso de tortillas.

0:00 horas: Los Santos rave.

Sardón de los Frailes

10:30 horas: VI Torneo fútbol sala.

18:00 horas: mini torneos.

22:30 horas: discoteca familiar.

Villaflores

22:00 horas: recital de música: 'Tierra de Castilla folk'.

Villagonzalo de Tormes

18:00 horas: campeonato de fútbol.

21:00 horas: cena de chichas.

23:00 horas: juegos.

Villavieja de Yeltes

11:00 horas: venta de entradas y abonos.

19:30 horas: X Campeonato de calva infantil.

21:00 horas: novena.

22:00 horas: campeonato de calva adultos.

