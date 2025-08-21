¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy jueves 21 de agosto?
En una agenda de lo más apretada, sobresalen el evento 'Los Santos rave' en Los Santos o el 'Escape Room' de Huerta, sin olvidar los pregones de Cipérez, Gomecello y Morasverdes
Aurelio Peña
Salamanca
Jueves, 21 de agosto 2025, 06:15
Se acerca el fin de semana y los municipios salmantinos lo notan ante el aluvión de eventos que comienzan a aparecer desde el día de hoy.
Arabayona de Mógica
22:30 horas: colocación de banderas con charanga 'Los Tocacharros'.
Aldeadávila de la Ribera
11:00 horas: encierro y desencierro.
12:00 horas: rampa de agua.
13:00 horas: bueyada infantil.
17:30 horas: fiesta de la espuma.
18:00 horas: ruta de bares con charanga 'Bongo Band'.
23:00 horas: capea nocturna con 'DJ Teo'.
Aldeanueva de Figueroa
13:00 horas: misa y fiesta de mayores.
18:30 horas: concurso de disfraces infantil.
0:00 horas: disfraces de adultos.
El Cabaco
9:00 horas: cierre de la plaza y recorrido con posterior pincho.
17:00 horas: campeonato de calva.
20:30 horas: desfile de disfraces.
Calzada de Valdunciel
18:00 horas: gran parque acuático.
20:30 horas: concurso de tira-soga.
21:00 horas: masterclass de cardio.
0:00 horas: macro discoteca 'Cubalibre Experience'.
Cantalapiedra
19:00 a 21:00 horas: exposición 'Salamanca Agrícola y Ganadera. Premio de fotografía II'.
22:00 horas: música. 'Manantial Folk'.
Cepeda
20:00 horas: teatro. 'Buscando a Nebrija'.
Cipérez
21:30 horas: pregón de fiestas.
0:30 horas: orquesta 'Acuarela'.
Espino de la Orbada
11:30 horas: parque infantil con toboganes acuáticos e hinchables.
20:00 horas: piñata para las peñas.
20:45 horas: pregón de fiestas.
21:00 horas: reparto de pañoletas.
21:45 horas: tradicional desfile de peñas con charanga 'Los del lío'.
0:00 horas: 'Gravity Disco Móvil'.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: magia: Manolo Pereña.
Gomecello
21:30 horas: recorriendo las calles y peñas con charanga 'La Escala'.
23:15 horas: desfile de peñas.
23:45 horas: pregón de fiestas.
0:00 horas: 'Fiesta en Noche de Verano' y verbena con 'DJ Armando' y disco 'Vivaldi'.
Huerta
11:30 horas: vuelta cicloturista.
12:00 horas: inauguración exposición concurso de fotografía.
18:00 a 21:00 horas: tardeo.
19:00 horas: escape room.
21:00 horas: concurso de tortillas.
22:00 horas: cena de peñas.
De 23:00 a 2:30 horas: tardeo con 'DJ Kako'.
Lumbrales
12:00 horas: tobogán acuático y fiesta de la espuma.
16:30 horas: parque infantil.
19:00 horas: encierro de carretones.
20:00 horas: mini bueyes.
22:30 horas: final del V Campeonato de fútbol plaza 'Interpeñas'.
Martinamor
15:00 horas: comida popular.
18:30 horas: torneo de dardos y II campeonato de futbolín.
21:30 horas: parrillada.
23:00 horas: discomóvil 'DJ Nando'.
Molinillo
14:00 horas: cocina en la calle.
18:00 horas: juego de pistas.
19:00 horas: torneo fútbol.
0:00 horas: bingo para señoras.
2:00 horas: beer pong.
Morasverdes
16:00 horas: campeonato de rummikub.
22:00 horas: inscripción para el concurso de disfraces.
22:30 horas: pregón de fiestas.
23:30 horas: concurso de disfraces.
Navalmoral de Béjar
11:00 horas: juegos infantiles.
20:00 horas: merienda.
22:00 horas: cine. '8 apellidos marroquíes'.
Paradinas de San Juan
20:00 horas: teatro. 'Alma, Almazuela… ¡Vuela!'.
Peñaranda de Bracamonte
11:00 horas: salida de los cabezudos con dulzaina 'Alborada'.
11:45 horas: parque infantil.
19:00 horas: concurso de cortes, quiebros y saltos, y suelta de vaquillas.
21:00 horas: actuación musical de Bornolero de España.
22:30 horas: tributo 'Haciendo el Indie'.
0:30 horas: orquesta 'Cayenna'.
Sancti-Spíritus
22:30 horas: teatro. 'El pueblo más cutre de España'.
San Felices de los Gallegos
20:00 horas: concurso de tortillas.
San Morales
10:30 horas: zumba.
18:00 horas: juegos escuelas de verano.
21:00 horas: parrillada.
23:00 horas: fiesta de disfraces.
0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.
Santibáñez de la Sierra
20:30 horas: merienda de mayores.
22:00 horas: teatro. 'Frankristina'.
Los Santos
11:00 horas: campeonato de petanca adultos.
13:00 horas: comida-homenaje a Javier Álvarez Merino.
18:00 horas: juegos infantiles.
18:00 horas: inicio 24 horas fútbol sala.
20:00 horas: XV concurso de tortillas.
0:00 horas: Los Santos rave.
Sardón de los Frailes
10:30 horas: VI Torneo fútbol sala.
18:00 horas: mini torneos.
22:30 horas: discoteca familiar.
Villaflores
22:00 horas: recital de música: 'Tierra de Castilla folk'.
Villagonzalo de Tormes
18:00 horas: campeonato de fútbol.
21:00 horas: cena de chichas.
23:00 horas: juegos.
Villavieja de Yeltes
11:00 horas: venta de entradas y abonos.
19:30 horas: X Campeonato de calva infantil.
21:00 horas: novena.
22:00 horas: campeonato de calva adultos.
