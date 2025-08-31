¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy domingo 31 de agosto? Entre los eventos más destacados se encuentran la quedada BTT en Cantalapiedra , la inauguración del pabellón municipal en Villoria o la exhibición de airsoft en El Encinar

Ruta de la Piedra en una edición anterior en Cantalapiedra.

Aurelio Peña Domingo, 31 de agosto 2025, 09:22 Comenta Compartir

Se acabará la semana y también el mes, pero aún las fiestas se mantienen y aún hay eventos de lo más curiosos y atractivos en los pueblos de Salamanca, desde una quedada BBT en Cantalapiedra hasta la inauguración del pabellón municipal «Esteban Hernández» en Villoria. Además del concurso de pesca en Bañobárez, el encuentro nacional de petanca en Villares de la Reina o la exhibición de airsoft en El Encinar.

No nos podemos olvidar de los espectáculos musicales, como el concierto de Miriam Ferreruela en Forfoleda, Irene Maíllo en Béjar o Laura Cerdeña en El Tornadizo.

Bañobárez

09:00 h y 16:00 h: Concurso de pesca.

Béjar

21:30 h: Béjar en directo: Concierto de Irene Maíllo.

La Calzada de Béjar

12:00 h: Misa, luego, procesión y convite en la plaza.

Cantalapiedra

09:00 h: Quedada BTT «Ruta La Piedra 2025».

12:00 h a 21:00 h: XI Feria Castellana.

El Encinar

09:00 h: Campeonato de petanca.

11:00 h a 13:00 h: Exhibición de Airsoft.

13:00 h: Encierro infantil y fiesta de la espuma.

14:30 h: Paella popular.

17:00 h: Deslizadera e hinchables acuáticos.

19:30 h: Cucaña infantil y adultos.

Forfoleda

07:00 h: Competición de tira soga.

08:00 h: Chocolatada.

09:00 h: Tradicional despertar de los mozos con la charanga «Manaita».

12:00 h: Santa misa.

15:00 h: Paella y luego campeonato de tute.

19:30 h: Tarde de flamenco con Miriam Ferreruela, luego, concurso de tortillas y vinos autóctonos.

Lumbrales

11:00 h a 15:00 h: X Feria Hortícola y comida popular.

Navales

09:00 h: Maratón popular.

11:45 h: Santa misa.

13:00 h: Marcha cicloturística con avituallamiento.

18:00 h: Finales deportivas.

Palomares de Alba

12:00 h: Misa en la ermita.

14:30 h: Paella.

15:30 h: Homenaje a las personas más mayores.

17:00 h: Ludoteca y bingo.

18:00 h: Campeonato de la calva.

19:30 h: I Concurso de postres.

20:00 h: Huevos con chorizo.

22:00 h: Discoteca móvil con «DJ Harry».

Paradinas de San Juan

15:00 h: Comida: arroz a la zamorana.

Pereña de la Ribera

10:00 h: Pasacalles con charanga «La Escala».

11:00 h: Encierro de 4 novillos.

18:00 h: Festejo mixto de rejoneo y recortes.

Puebla de Yeltes

12:30 h: Sevillanas con el grupo «Con Alma».

18:30 h: Gran capea de vaquillas.

00:00 h: Gran orquesta «Marsella».

El Tornadizo

19:00 h: Espectáculo de copla y canción española con Laura Cerdeña.

La Vellés

08:00 h: Chocolatada.

13:00 h: Santa misa.

14:00 h: Tradicional carrera de cintas.

18:00 h: Concurso de postres.

19:00 h: Color fest y fiesta de la espuma.

00:00 h: Orquesta «Tucán».

Ventosa del Río

12:00 h: Santa misa dominical.

Villares de la Reina

09:00 h: Encuentro nacional de petanca 2025.

Villoria

11:00 h: III Mercadillo tradicional «Villa Aurea».

16:30 h: Festival de pelota inauguración pabellón municipal «Esteban Hernández».

21:30 h: Final campeonato de pádel 2025.

22:30 h: Final campeonato de futbito 2025.