¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 26 de agosto? Mientras el verano se va despidiendo, Alba de Tormes y decenas de localidades mantienen viva la tradición con música, toros, fiestas de la espuma y actividades para todas las edades

«El Niño de Boadilla» en una de sus actuaciones.

Sergio García Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

Empiezan a concluir las fiestas de los pueblos salmantinos del mes de agosto, y ya se nota en el ambiente. Sin embargo, Alba de Tormes se encuentra en uno de sus momentos más animados, con un programa repleto de actividades que mantiene viva la alegría estival.

La provincia se resiste a despedir el verano, y lo hace al son de charangas, folclore, encierros, verbenas y tradiciones varias que llenan de vida cada rincón.

Y no está sola: decenas de municipios de la provincia continúan celebrando con entusiasmo sus fiestas tradicionales, llenando plazas y calles de música, color, alegría y diversión. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada, la fiesta sigue ofreciendo planes variados y emocionantes para disfrutar al máximo los últimos días del verano.

Alba de Tormes

12:00 h: Jornada de puertas abiertas de las piscinas municipales.

12:30 h: Santa misa.

12:00 h a 14:00 h y 16:30 h a 19:30 h: Hinchables acuáticos.

19:45 h: Fiesta de la espuma.

21:30 h: Encuentro de peñas con la charanga «El Chupinazo».

22:00 h: Encierro nocturno.

22:15 h: Capea popular con la charanga «El Chupinazo».

23:30 h y 02:30 h: Toro de fuego sin buscapiés.

23:45 h: Verbena a cargo de la orquesta «Compás».

Aldeadávila de la Ribera

07:30 h: Pasacalles con la charanga «Bongo Band».

08:00 h: Apartado tradicional.

08:00 h: Chocolate para todos.

09:00 h: Encierro a caballo.

12:00 h: Encierro infantil con carretones

18:30 h: Gran novillada sin picadores con 4 novillos.

22:30 h: Actuación de canción y copla a cargo del salmantino «El Niño de Boadilla».

00:00 h: Orquesta «Cañón».

El Cabaco

15:00 h: Comida popular.

19:30 h: Chocolatada.

Cantalapiedra

22:00 h: Cata de vinos.

Cepeda

19:00 h: Merienda y espectáculo musical «Viva la copla».

Herrezuelo

12:00 h: Misa de mayordomos.

18:00 h: Chocolate.

Ledrada

10:00 h a 15:00 h: Día del agua con toboganes acuáticos.

18:00 h: Color Fest.

Lumbrales

10:30 h: Pasacalles y cabezudos con charanga «Cucu Band».

12:30 h: Encierro a caballo.

19:00 h: Festival Taurino.

00:30 h: Verbena a cargo de la orquesta «Tucán Brass».

Molinillo

18:30 h: Concurso de disfraces.

21:00 h: Merienda popular.

00:00 h: Chocolatada y fin de fiestas.

Paradinas

21:30 h: Recibimiento a la Virgen del Hinojal.

22:00 h: Acto de recibimiento.

Pereña de la Ribera

18:00 h: Yincana.

22:00 h: VII Concurso de danza.

Santibáñez de la Sierra

19:15 h a 20:00 h: Entrega de platos del concurso de tortillas y postres en las escuelas.

21:00 h: Merienda de peñas.

22:00 h: Inauguración de peñas con la charanga «La Clave».

01:00 h: Discoteca móvil «La Saga».

Los Santos

14:30 h: Comida en el Tejar.

00:00 h: Macrodiscoteca «Vértice».

Villaflores

10:00 h: Semifinal de bolos.

12:00 h: Color Race.

13:00 h: Fiesta de la espuma.

17:30 h: Hinchables.

22:00 h: Concierto con grupo «Voces amigas de Aldeaseca».

Villavieja de Yeltes

12:00 h: IX Concentración de peñas.

13:00 h: Charanga «El Bombazo».

15:00 h: Paella.

17:30 h: Chupinazo de fiestas.

21:00 h: Novena.

23:00 h: Charanga «El Bombazo».

00:05 h: Capea nocturna con exhibición de recortes.

01:30 h: Dj.

