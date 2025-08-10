Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?

Churros, ferias, orquestas, DJs e incluso una siesta popular animarán la provincia charra en el día de hoy. El epicentro de la fiesta se encontrará en Castellanos de Moriscos o en Morille

Sergio García

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 06:15

En el día de hoy, la provincia de Salamanca se llenará de vida con un sinfín de actividades: ruta, misas, talleres, conciertos, concursos, fiestas populares y mucho más. Desde primera hora de la mañana hasta por la noche, hay propuestas para todas las edades. Será, por lo tanto, una jornada perfecta para disfrutar de un domingo fuera de casa.

Las actividades deportivas también estarán presentes durante este domingo. Los vecinos de La Alberca podrán disfrutar de una marcha por la localidad, en Aldeaseca habrá una ruta cicloturística y Berrocal de Salvatierra acogerá la XXIX edición de su vuelta ciclista. También habrá torneos de pesca, baloncesto y otras competiciones físicas.

En muchos de los pueblos la generosidad será una pieza clave de la jornada con actividades orientadas a recaudar fondos para diversas causas benéficas. Ese es el caso de la marcha de La Alberca y el bingo de Aldeaseca de la Frontera.

Por supuesto, no faltará ni la música ni las comidas populares en una jornada pensada para la diversión y la convivencia vecinal.

Alaraz

6:00 horas: dj Iker González.

8:00 horas: charanga 'La Helmántica'.

20:30 horas: marcha solidaria.

La Alberca

12:00 horas a 21:00 horas: 2ª exposición de serpientes.

19:30 horas: santo rosario.

20:00 horas: día de los tamborileros.

7:00 horas: subida a la Peña de Francia.

Aldearrubia

16:00 horas: torneo de pesca.

18:00 horas: torneo de baloncesto 3x3 infantil.

18:00 horas: torneo de baloncesto 3x3 adulto.

22:00 horas: proyección vídeo escuelas de verano.

22:30 horas: bingo solidario.

Aldeaseca de la Frontera

9:30 horas: ruta cicloturística.

22:00 horas: bingo solidario.

El Arco

10:00 horas: diana floreada.

10:30 horas: taller de juegos tradicionales.

13:00 horas: santa misa.

14:30 horas: aperitivos fríos y bebidas en la Plaza del Ayuntamiento.

15:00 horas: entrega de trofeos.

Babilafuente

19:00 horas: encierro chiquito para todos los públicos.

22:00 horas: relatos a la luz de las velas 'Sus manos, nuestra historia'.

Berrocal de Salvatierra

13:00 horas: santa misa.

16:00 horas: siesta popular.

19:30 horas: XXIX edición vuelta ciclista de Berrocal de Salvatierra.

22:30 horas: cena vuelta ciclista.

Calvarrasa de Abajo

21:00 horas: cena popular.

El Campo de Peñaranda

12:30 horas: II concentración de coches clásicos.

18:30 horas: Color Race + fiesta de la espuma.

Cantalpino

20:00 horas: milla urbana infantil.

21:00 horas: milla urbana adultos.

Cantaracillo

9:00 horas: paseo en bici/andando.

19:00 horas: II torneo lanzamiento de azadón.

21:30 horas: concurso: 'La mejor tortilla de patata cantaracillense'.

Carbajosa de la Sagrada

11:00 horas a 14:30 horas y 18:00 horas a 0:00 horas: mercado medieval.

Castellanos de Moriscos

8:30 horas: chocolate con churros.

13:00 horas: santa misa.

13:45 horas: procesión.

14:30 horas: pincho popular.

17:00 horas: finales IV torneos de cartas.

18:30 horas: música en directo: 'El Tardeo'.

23:30 horas: discoteca móvil.

23:50 horas: cuenta atrás.

Doñinos de Salamanca

7:00 horas: desayuno chocolate con churros.

11:00 horas a 14:00 horas: exposición Formas eternas. Homenaje de Ángel Mateos.

11:30 horas: taller pintacaras.

14:30 horas: paella solidaria.

16:00 horas: hinchables acuáticos.

20:00 horas: monólogo con Alberto Casillas.

21:00 horas: concierto de guitarra por Rafael de Dios.

Encinas de Abajo

12:00 horas: santa misa.

14:30 horas: carne guisada.

16:00 horas: bingo.

18:00 horas: partido estelar de pelota mano.

Fresno Alhándiga

19:30 horas: V ciclo-marcha solidaria.

La Fuente de San Esteban

21:30 horas a 1:00 horas: 1ª candelá: 'Las Luces del Alma'.

21:30 horas: teatro inmersivo: 'A bodas me convidas… ¡y en otro siglo me plantas!'.

23:00 horas: concierto: 'La Sal'.

Guijuelo

7:30 horas: campeonato pesca.

Horcajo de Montemayor

15:30 horas: torneo de tute.

19:00 horas: concurso de tortilla.

22:00 horas: cine.

0:00 horas: bingo.

Lumbrales

9:30 horas: toro maratón.

20:00 horas: fútbol sala.

22:00 horas: concierto de Gabriel Calvo.

23:00 horas: final de fútbol sala.

El Maíllo

12:00 horas: santa misa.

15:30 horas: paella.

Montejo

12:00 horas: pasacalles con tamborileros y grupo folclórico.

13:00 horas: santa misa cantada.

15:30 horas: comida popular.

17:30 horas: parque infantil acuático.

Morille

11:30 horas: yincana popular.

14:30 horas: paella popular.

16:00 horas: campeonatos de tute y mus.

17:00 horas: guerra de agua.

18:00 horas: curso de makeup por Vega García.

20:30 horas: degustación de chichas.

21:00 horas: entrega de trofeos y premios a la rehabilitación.

21:30 horas: bingo.

22:00 horas: fin de fiestas con dj 'Lomas'.

0:30 horas: chocolate y bizcocho.

Nava de Béjar

11:00 horas: misa dominical.

12:00 horas: asamblea ordinaria anual cofradía de Sto. Domingo de Guzmán.

19:00 horas: subida a Los Hermanitos.

Navamorales

10:00 horas: exposición de fotos.

11:30 horas: exposición de dibujos.

13:00 horas: santa misa.

14:00 horas: comida popular.

Navasfrías

19:00 horas: concurso y desfile de disfraces.

20:30 horas: carrera de disfraces 'Vuelta al Bardal'.

23:00 horas: actuación de magia y mentalismo 'Max Verdié'.

Nuevo Naharros

19:00 horas: campeonato de remi.

Peralejos de Abajo

11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.

El Pino de Tormes

11:00 horas: hinchables acuáticos infantiles.

13:00 horas: santa misa.

15:00 horas: paella popular.

El Payo

11:00 horas: encierro infantil con carretones.

11:30 horas: charanga 'Lázaro' con pasacalles.

12:00 horas: encierro de campo a caballo.

15:00 horas: dj.

19:00 horas: vaquillas al estilo tradicional con charanga popular.

Peñaranda de Bracamonte

11:30 horas: apertura del mercado barroco.

11:45 horas, 13:15 horas, 19:00 horas, 20:45 horas y 22:00 horas:

San Cristóbal de la Cuesta

11:00 horas: búsqueda del tesoro.

San Martín del Castañar

12:00 horas: misa solemne.

19:00 horas: 'Ni Magia, Ni Mago' por Ramiro Morán.

23:30 horas: discoteca móvil 'Max Music'.

Sanchotello

20:00 horas: chocolatada.

23:00 horas: juegos en la plaza y bingo.

Saucelle

12:30 horas: misa.

14:00 horas: bailes tradicionales.

20:15 horas: II festival folklore de Saucelle.

0:30 horas: grupo 'Pikante'.

Tamames

12:00 horas: firma del libro 'Juan José, el torero'.

13:00 horas: firma del libro 'Sargori' de Ignacio.

Villameriel

14:00 horas: firma del libro 'Tamames, paseando por su historia' de Charo García y presentación de libros sobre la historia de Tamames.

Valdelamatanza

21:30 horas: coral 'El Valle'.

Valero

22:00 horas: entrega de trofeos.

22:30 horas: actuación musical: 'Dame veneno'.

Vallejera

22:00 horas: música: '28 Quartet Band'.

Vega de Tirados

21:00 horas: sevillanas: 'Sones Trianeros'.

Villarino de los Aires

10:00 horas: minichef en acción.

23:00 horas: festival musical: Alazán, Juan Salazar y Chaito y Palo Santo.

Vitigudino

15:00 horas: gran tirada al plato.

20:30 horas: novena de la Virgen del Socorro.

22:30 horas: monólogo con Alberto Cabrillas.

La Zarza de Pumareda

12:00 horas: misa y procesión.

13:30 horas: homenaje a Demetrio Martín.

18:30 horas: tobogán acuático.

0:15 horas: orquesta 'Princesa'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  3. 3 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  4. 4 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  5. 5 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra
  6. 6 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  7. 7 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  8. 8 Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid
  9. 9 Dos jóvenes heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda
  10. 10 Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?