¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 10 de agosto?
Churros, ferias, orquestas, DJs e incluso una siesta popular animarán la provincia charra en el día de hoy. El epicentro de la fiesta se encontrará en Castellanos de Moriscos o en Morille
Sergio García
Salamanca
Domingo, 10 de agosto 2025, 06:15
En el día de hoy, la provincia de Salamanca se llenará de vida con un sinfín de actividades: ruta, misas, talleres, conciertos, concursos, fiestas populares y mucho más. Desde primera hora de la mañana hasta por la noche, hay propuestas para todas las edades. Será, por lo tanto, una jornada perfecta para disfrutar de un domingo fuera de casa.
Las actividades deportivas también estarán presentes durante este domingo. Los vecinos de La Alberca podrán disfrutar de una marcha por la localidad, en Aldeaseca habrá una ruta cicloturística y Berrocal de Salvatierra acogerá la XXIX edición de su vuelta ciclista. También habrá torneos de pesca, baloncesto y otras competiciones físicas.
En muchos de los pueblos la generosidad será una pieza clave de la jornada con actividades orientadas a recaudar fondos para diversas causas benéficas. Ese es el caso de la marcha de La Alberca y el bingo de Aldeaseca de la Frontera.
Por supuesto, no faltará ni la música ni las comidas populares en una jornada pensada para la diversión y la convivencia vecinal.
Alaraz
6:00 horas: dj Iker González.
8:00 horas: charanga 'La Helmántica'.
20:30 horas: marcha solidaria.
La Alberca
12:00 horas a 21:00 horas: 2ª exposición de serpientes.
19:30 horas: santo rosario.
20:00 horas: día de los tamborileros.
7:00 horas: subida a la Peña de Francia.
Aldearrubia
16:00 horas: torneo de pesca.
18:00 horas: torneo de baloncesto 3x3 infantil.
18:00 horas: torneo de baloncesto 3x3 adulto.
22:00 horas: proyección vídeo escuelas de verano.
22:30 horas: bingo solidario.
Aldeaseca de la Frontera
9:30 horas: ruta cicloturística.
22:00 horas: bingo solidario.
El Arco
10:00 horas: diana floreada.
10:30 horas: taller de juegos tradicionales.
13:00 horas: santa misa.
14:30 horas: aperitivos fríos y bebidas en la Plaza del Ayuntamiento.
15:00 horas: entrega de trofeos.
Babilafuente
19:00 horas: encierro chiquito para todos los públicos.
22:00 horas: relatos a la luz de las velas 'Sus manos, nuestra historia'.
Berrocal de Salvatierra
13:00 horas: santa misa.
16:00 horas: siesta popular.
19:30 horas: XXIX edición vuelta ciclista de Berrocal de Salvatierra.
22:30 horas: cena vuelta ciclista.
Calvarrasa de Abajo
21:00 horas: cena popular.
El Campo de Peñaranda
12:30 horas: II concentración de coches clásicos.
18:30 horas: Color Race + fiesta de la espuma.
Cantalpino
20:00 horas: milla urbana infantil.
21:00 horas: milla urbana adultos.
Cantaracillo
9:00 horas: paseo en bici/andando.
19:00 horas: II torneo lanzamiento de azadón.
21:30 horas: concurso: 'La mejor tortilla de patata cantaracillense'.
Carbajosa de la Sagrada
11:00 horas a 14:30 horas y 18:00 horas a 0:00 horas: mercado medieval.
Castellanos de Moriscos
8:30 horas: chocolate con churros.
13:00 horas: santa misa.
13:45 horas: procesión.
14:30 horas: pincho popular.
17:00 horas: finales IV torneos de cartas.
18:30 horas: música en directo: 'El Tardeo'.
23:30 horas: discoteca móvil.
23:50 horas: cuenta atrás.
Doñinos de Salamanca
7:00 horas: desayuno chocolate con churros.
11:00 horas a 14:00 horas: exposición Formas eternas. Homenaje de Ángel Mateos.
11:30 horas: taller pintacaras.
14:30 horas: paella solidaria.
16:00 horas: hinchables acuáticos.
20:00 horas: monólogo con Alberto Casillas.
21:00 horas: concierto de guitarra por Rafael de Dios.
Encinas de Abajo
12:00 horas: santa misa.
14:30 horas: carne guisada.
16:00 horas: bingo.
18:00 horas: partido estelar de pelota mano.
Fresno Alhándiga
19:30 horas: V ciclo-marcha solidaria.
La Fuente de San Esteban
21:30 horas a 1:00 horas: 1ª candelá: 'Las Luces del Alma'.
21:30 horas: teatro inmersivo: 'A bodas me convidas… ¡y en otro siglo me plantas!'.
23:00 horas: concierto: 'La Sal'.
Guijuelo
7:30 horas: campeonato pesca.
Horcajo de Montemayor
15:30 horas: torneo de tute.
19:00 horas: concurso de tortilla.
22:00 horas: cine.
0:00 horas: bingo.
Lumbrales
9:30 horas: toro maratón.
20:00 horas: fútbol sala.
22:00 horas: concierto de Gabriel Calvo.
23:00 horas: final de fútbol sala.
El Maíllo
12:00 horas: santa misa.
15:30 horas: paella.
Montejo
12:00 horas: pasacalles con tamborileros y grupo folclórico.
13:00 horas: santa misa cantada.
15:30 horas: comida popular.
17:30 horas: parque infantil acuático.
Morille
11:30 horas: yincana popular.
14:30 horas: paella popular.
16:00 horas: campeonatos de tute y mus.
17:00 horas: guerra de agua.
18:00 horas: curso de makeup por Vega García.
20:30 horas: degustación de chichas.
21:00 horas: entrega de trofeos y premios a la rehabilitación.
21:30 horas: bingo.
22:00 horas: fin de fiestas con dj 'Lomas'.
0:30 horas: chocolate y bizcocho.
Nava de Béjar
11:00 horas: misa dominical.
12:00 horas: asamblea ordinaria anual cofradía de Sto. Domingo de Guzmán.
19:00 horas: subida a Los Hermanitos.
Navamorales
10:00 horas: exposición de fotos.
11:30 horas: exposición de dibujos.
13:00 horas: santa misa.
14:00 horas: comida popular.
Navasfrías
19:00 horas: concurso y desfile de disfraces.
20:30 horas: carrera de disfraces 'Vuelta al Bardal'.
23:00 horas: actuación de magia y mentalismo 'Max Verdié'.
Nuevo Naharros
19:00 horas: campeonato de remi.
Peralejos de Abajo
11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.
El Pino de Tormes
11:00 horas: hinchables acuáticos infantiles.
13:00 horas: santa misa.
15:00 horas: paella popular.
El Payo
11:00 horas: encierro infantil con carretones.
11:30 horas: charanga 'Lázaro' con pasacalles.
12:00 horas: encierro de campo a caballo.
15:00 horas: dj.
19:00 horas: vaquillas al estilo tradicional con charanga popular.
Peñaranda de Bracamonte
11:30 horas: apertura del mercado barroco.
11:45 horas, 13:15 horas, 19:00 horas, 20:45 horas y 22:00 horas:
San Cristóbal de la Cuesta
11:00 horas: búsqueda del tesoro.
San Martín del Castañar
12:00 horas: misa solemne.
19:00 horas: 'Ni Magia, Ni Mago' por Ramiro Morán.
23:30 horas: discoteca móvil 'Max Music'.
Sanchotello
20:00 horas: chocolatada.
23:00 horas: juegos en la plaza y bingo.
Saucelle
12:30 horas: misa.
14:00 horas: bailes tradicionales.
20:15 horas: II festival folklore de Saucelle.
0:30 horas: grupo 'Pikante'.
Tamames
12:00 horas: firma del libro 'Juan José, el torero'.
13:00 horas: firma del libro 'Sargori' de Ignacio.
Villameriel
14:00 horas: firma del libro 'Tamames, paseando por su historia' de Charo García y presentación de libros sobre la historia de Tamames.
Valdelamatanza
21:30 horas: coral 'El Valle'.
Valero
22:00 horas: entrega de trofeos.
22:30 horas: actuación musical: 'Dame veneno'.
Vallejera
22:00 horas: música: '28 Quartet Band'.
Vega de Tirados
21:00 horas: sevillanas: 'Sones Trianeros'.
Villarino de los Aires
10:00 horas: minichef en acción.
23:00 horas: festival musical: Alazán, Juan Salazar y Chaito y Palo Santo.
Vitigudino
15:00 horas: gran tirada al plato.
20:30 horas: novena de la Virgen del Socorro.
22:30 horas: monólogo con Alberto Cabrillas.
La Zarza de Pumareda
12:00 horas: misa y procesión.
13:30 horas: homenaje a Demetrio Martín.
18:30 horas: tobogán acuático.
0:15 horas: orquesta 'Princesa'.
