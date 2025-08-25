Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una actuación de la orquesta 'SMS' en un pueblo de Salamanca. ARCHIVO

Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto

Orquestas, verbenas y discotecas le ponen ritmo a la programación

Rocío González

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:00

Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 25 al 31 de agosto) en sus diferentes festividades:

Lunes, 25 de agosto

Alba de Tormes

22:30 horas: grupo 'Carolina Rock Band'.

Aldeanueva de Figueroa

0:00 horas: verbena con orquesta 'Musical Compass'.

El Cabaco

0:00 horas: orquesta 'Nebraska'.

Cepeda

0:00 horas: discoteca-móvil 'Pandora'.

Fuenteguinaldo

12:00 horas: encierro mixto.

18:00 horas: capea popular con vaquillas.

20:15 horas: encierro urbano.

Ledrada

23:00 horas: verbena popular.

Lumbrales

12:30 horas: tradicional encierro a caballo.

19:00 horas: festival taurino.

22:30 horas: toro de cajón.

0:30 horas: orquesta 'Malibu Show'.

Molinillo

23:30 horas: verbena 'Trío Gozadera'.

Martes, 26 de agosto

Alba de Tormes

22:00 horas: encierro nocturno.

22:15 horas: capea popular con charanga 'El Chupinazo'.

23:30 horas y 2:30 horas: toro de fuego sin buscapiés.

23:45 horas: orquesta 'Compás'.

Lumbrales

12:30 horas: tradicional encierro a caballo.

19:00 horas: festival taurino.

0:30 horas: orquesta 'Tucán Brass'.

Santibáñez de la Sierra

1:00 horas: discoteca móvil 'La Saga'.

Villavieja de Yeltes

0:05 horas: capea nocturna con exhibición de recortes.

1:30 horas: dj.

Miércoles, 27 de agosto

Alba de Tormes

21:00 horas: orquesta 'Madelon'.

23:30 horas: toro de fuego sin buscapiés.

23:45 horas: continúa orquesta 'Madelon'.

1:30 horas: bomba final.

Santibáñez de la Sierra

0:00 horas: orquesta 'Dimensión'.

Villavieja de Yeltes

0:00 horas: verbena con orquesta 'Nueva Banda'.

Jueves, 28 de agosto

Ledrada

0:00 horas: verbena popular con orquesta 'La Búsqueda'.

Santibáñez de la Sierra

0:00 horas: orquesta 'One Band'.

Villavieja de Yeltes

18:00 horas: novillada.

0:00 horas: verbena con orquesta 'SMS'.

Viernes, 29 de agosto

Cantagallo

22:15 horas: música: 'Big Band Route a 66'.

Cantalapiedra

22:00 horas: noche de monólogos con Alberto Cabrillas.

Ledrada

0:00 horas: verbena popular con orquesta 'Malibú'.

Puebla de Yeltes

23:30 horas: pregón de fiestas.

0:00 horas: discoteca móvil 'Full Dance'.

Santibáñez de la Sierra

19:00 horas: espectáculo taurino.

23:00 horas: discoteca móvil 'Lamas'.

Villares de la Reina

1:00 horas: macrodiscoteca 'Level'.

Villavieja de Yeltes

0:00 horas: verbena con orquesta 'Grupo Horizont The Show'.

Sábado, 30 de agosto

Ledrada

0:00 horas: 'Fiesta de una noche de verano' y verbena con 'dj Armando'.

Puebla de Yeltes

0:00 horas: macrodiscoteca 'Mandala Macro Show'.

Villares de la Reina

23:55 horas: macrodiscoteca 'Full-Equip'.

Villavieja de Yeltes

12:00 horas: encierro a caballo.

12:30 horas: capea en la calle.

18:00 horas: novillada.

Domingo, 31 de agosto

Cantagallo

22:15 horas: música: 'Big Band Route a 66'.

Puebla de Yeltes

18:30 horas: gran capea de vaquillas.

0:00 horas: gran orquesta 'Marsella'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  2. 2 Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino
  3. 3 Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo
  4. 4 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría«
  5. 5 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  6. 6 Dos heridos, al menos uno de ellos grave, tras ser atropellados en plena calle Gran Vía al amanecer
  7. 7 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  8. 8 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  9. 9 La Universidad crea un sistema inédito para prevenir fuegos
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto

Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto