Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto
Orquestas, verbenas y discotecas le ponen ritmo a la programación
Rocío González
Salamanca
Lunes, 25 de agosto 2025, 10:00
Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 25 al 31 de agosto) en sus diferentes festividades:
Lunes, 25 de agosto
Alba de Tormes
22:30 horas: grupo 'Carolina Rock Band'.
Aldeanueva de Figueroa
0:00 horas: verbena con orquesta 'Musical Compass'.
El Cabaco
0:00 horas: orquesta 'Nebraska'.
Cepeda
0:00 horas: discoteca-móvil 'Pandora'.
Fuenteguinaldo
12:00 horas: encierro mixto.
18:00 horas: capea popular con vaquillas.
20:15 horas: encierro urbano.
Ledrada
23:00 horas: verbena popular.
Lumbrales
12:30 horas: tradicional encierro a caballo.
19:00 horas: festival taurino.
22:30 horas: toro de cajón.
0:30 horas: orquesta 'Malibu Show'.
Molinillo
23:30 horas: verbena 'Trío Gozadera'.
Martes, 26 de agosto
Alba de Tormes
22:00 horas: encierro nocturno.
22:15 horas: capea popular con charanga 'El Chupinazo'.
23:30 horas y 2:30 horas: toro de fuego sin buscapiés.
23:45 horas: orquesta 'Compás'.
Lumbrales
12:30 horas: tradicional encierro a caballo.
19:00 horas: festival taurino.
0:30 horas: orquesta 'Tucán Brass'.
Santibáñez de la Sierra
1:00 horas: discoteca móvil 'La Saga'.
Villavieja de Yeltes
0:05 horas: capea nocturna con exhibición de recortes.
1:30 horas: dj.
Miércoles, 27 de agosto
Alba de Tormes
21:00 horas: orquesta 'Madelon'.
23:30 horas: toro de fuego sin buscapiés.
23:45 horas: continúa orquesta 'Madelon'.
1:30 horas: bomba final.
Santibáñez de la Sierra
0:00 horas: orquesta 'Dimensión'.
Villavieja de Yeltes
0:00 horas: verbena con orquesta 'Nueva Banda'.
Jueves, 28 de agosto
Ledrada
0:00 horas: verbena popular con orquesta 'La Búsqueda'.
Santibáñez de la Sierra
0:00 horas: orquesta 'One Band'.
Villavieja de Yeltes
18:00 horas: novillada.
0:00 horas: verbena con orquesta 'SMS'.
Viernes, 29 de agosto
Cantagallo
22:15 horas: música: 'Big Band Route a 66'.
Cantalapiedra
22:00 horas: noche de monólogos con Alberto Cabrillas.
Ledrada
0:00 horas: verbena popular con orquesta 'Malibú'.
Puebla de Yeltes
23:30 horas: pregón de fiestas.
0:00 horas: discoteca móvil 'Full Dance'.
Santibáñez de la Sierra
19:00 horas: espectáculo taurino.
23:00 horas: discoteca móvil 'Lamas'.
Villares de la Reina
1:00 horas: macrodiscoteca 'Level'.
Villavieja de Yeltes
0:00 horas: verbena con orquesta 'Grupo Horizont The Show'.
Sábado, 30 de agosto
Ledrada
0:00 horas: 'Fiesta de una noche de verano' y verbena con 'dj Armando'.
Puebla de Yeltes
0:00 horas: macrodiscoteca 'Mandala Macro Show'.
Villares de la Reina
23:55 horas: macrodiscoteca 'Full-Equip'.
Villavieja de Yeltes
12:00 horas: encierro a caballo.
12:30 horas: capea en la calle.
18:00 horas: novillada.
Domingo, 31 de agosto
Cantagallo
22:15 horas: música: 'Big Band Route a 66'.
Puebla de Yeltes
18:30 horas: gran capea de vaquillas.
0:00 horas: gran orquesta 'Marsella'.
