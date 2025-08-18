Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 18 al 24 de agosto
Orquestas, verbenas y discotecas pondrán el ritmo en las noches de verano
Rocío González
Salamanca
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:12
Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 18 al 24 de agosto) en sus diferentes festividades:
Lunes 18 de agosto
Aldeacipreste
0:00 horas: música con 'DJ Migher'.
Aldeadávila
23:00 horas: concierto: 'Efecto Retroactivo'.
Calzada de Valdunciel
23:00 horas: discoteca-móvil + DJ.
Lumbrales
22:00 horas: canción española por Laura Cerdeño.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: concierto: 'Rock et Omnis'.
Gomecello
22:30 horas: espectáculo musical 'Funky Superdisco'.
Guijuelo
7:30 horas: vaquillas del aguardiente.
19:30 horas: encierro infantil de mini bueyes.
22:30 horas: X Festival Comedy Guijuelo.
0:00 horas: orquesta 'Panorama'.
Macotera
18:30 horas: espectacular exhibición de recortes y tradicional capea con 2 novillos.
23:59 horas: tributo a 'Estopa'.
Puente del Congosto
0:30 horas: orquesta 'Kronos'.
Villarino de los Aires
11:00 horas: encierro tradicional y vaquilla.
18:30 horas: gran novillada con ganadería 'Valdeflores'.
22:00 horas: actuación musical con Frank Mateos.
0:00 horas: orquesta 'Nueva Banda'.
Martes 19 de agosto
Guijuelo
18:30 horas: corrida de toros.
22:30 horas: espectáculo de rock: 'La historia del rock jamás contada'.
0:00 horas: orquesta 'París de Noia'.
Lumbrales
18:30 horas: Arrirock: noche de DJs.
Miércoles 20 de agosto
El Cabaco
12:30 horas: encierro infantil.
San Morales
23:00 horas: grupo musical 'Al Límite'.
Jueves 21 de agosto
Calzada de Valdunciel
0:00 horas: macrodiscoteca 'Cubalibre Experience'.
Cantalapiedra
22:00 horas: recital de música: 'Manantial Folk'.
Gomecello
0:00 horas: 'Fiesta en noche de verano' y verbena con 'DJ Armando' y disco 'Vivaldi'.
Martinamor
23:00 horas: discomóvil 'DJ Nando'.
San Morales
0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.
Viernes 22 de agosto
Aldeanueva de Figueroa
0:00 horas: discoteca móvil 'Alyma'.
Araboyana de Mógica
0:00 horas: discomóvil 'IVN'.
El Cabaco
23:30 horas: 'DJ Zafra'.
Calzada de Valdunciel
0:05 horas: gran encierro nocturno.
1:00 horas: orquesta 'Cañón'.
Fuenteguinaldo
12:00 horas: encierro mixto.
13:00 horas: capea.
18:30 horas: exhibición de recortes, luego, capea tradicional.
20:15 horas: desencierro mixto.
Gomecello
20:30 horas: actuación musical de Sergio Lucas.
0:00 horas: orquesta 'Princesa'.
4:30 horas: disco móvil.
Lumbrales
0:30 horas: orquesta 'Ritmo Joven'.
Martinamor
23:30 horas: discomóvil 'DJ Nando'.
Morasverdes
0:00 horas: suelta de vaquillas por las calles.
1:30 horas: discoteca móvil 'Zafiro'.
Navalmoral de Béjar
0:00 horas: verbena 'Trío Musical Obsesión'.
San Morales
18:00 horas: alcoholimpiadas con 'DJ Mathew'.
23:30 horas: orquesta 'La Búsqueda', luego 'DJ Raude'.
Villagonzalo de Tormes
23:00 horas: discoteca móvil.
Sábado 23 de agosto
Aldeanueva de Figueroa
0:00 horas: macrodiscoteca 'Kubik'.
Araboyana de Mógica
0:00 horas: orquesta 'Seven', luego, discomóvil 'Alyma'.
Calzada de Valdunciel
0:00 horas: 'Renovation Experience' con Ricky Galende.
La Fuente de San Esteban
22:30 horas: discomóvil 'Dinamix'.
Fuenteguinaldo
12:00 horas: encierro mixto.
13:00 horas: capea.
18:30 horas: festival sin picadores.
20:15 horas: desencierro mixto.
Gomecello
0:00 horas: orquesta 'Salsarena'.
4:30 horas: disco móvil.
Ledrada
23:00 horas: actuación musical: Raúl de Dios y noche temática 'El Oeste' con DJ y disco móvil.
Lumbrales
19:00 horas: festival taurino.
0:30 horas: orquesta 'Galilea'.
Martinamor
0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.
1:00 horas: toro de fuego.
Molinillo
23:30 horas: 'Trío Tymanfaya' + DJ.
Morasverdes
19:00 horas: suelta de vaquillas.
0:30 horas: verbena con discoteca 'Plutón'.
Navalmoral de Béjar
0:00 horas: verbena 'Trío Musical Marfil'.
San Morales
0:00 horas: orquesta 'X'Tasis', luego, discomóvil 'Summer'.
Villagonzalo de Tormes
23:30 horas: macrodiscoteca 'Electrolatino'.
Domingo 24 de agosto
Aldeanueva de Figueroa
19:00 horas: exhibición de toreo.
0:00 horas: orquesta 'X'Tasis'.
El Cabaco
18:30 horas: suelta de vaquillas y capea.
0:00 horas: orquesta 'Princesa'.
Calzada de Valdunciel
19:30 horas: II encierro infantil.
Fuenteguinaldo
9:00 horas: toro del aguardiente.
12:00 horas: encierro mixto.
13:00 horas: capea.
18:30 horas: exhibición de recortes.
20:15 horas: desencierro mixto.
Gomecello
22:30 horas: actuación musical: 'Tributo Cafeína'.
Lumbrales
12:30 horas: tradicional encierro a caballo.
19:00 horas: novilladas.
0:30 horas: orquesta 'Cuarta Calle'.
Martinamor
20:00 horas: grupo flamenco 'Miriam Ferreruela'.
23:15 horas: verbena con orquesta 'Malibú Show'.
3:00 horas: traca final.
Molinillo
23:30 horas: verbena 'Trío Obsesión'.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.