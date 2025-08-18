Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Varios jóvenes disfrutan con los pases y recortes de las vaquillas del aguardiente en Guijuelo. TEL

Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 18 al 24 de agosto

Orquestas, verbenas y discotecas pondrán el ritmo en las noches de verano

Rocío González

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:12

Los pueblos de la provincia continúan celebrando sus fiestas este mes de agosto. Estas son las actividades que tendrán lugar esta semana (del 18 al 24 de agosto) en sus diferentes festividades:

Lunes 18 de agosto

Aldeacipreste

0:00 horas: música con 'DJ Migher'.

Aldeadávila

23:00 horas: concierto: 'Efecto Retroactivo'.

Calzada de Valdunciel

23:00 horas: discoteca-móvil + DJ.

Lumbrales

22:00 horas: canción española por Laura Cerdeño.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: concierto: 'Rock et Omnis'.

Gomecello

22:30 horas: espectáculo musical 'Funky Superdisco'.

Guijuelo

7:30 horas: vaquillas del aguardiente.

19:30 horas: encierro infantil de mini bueyes.

22:30 horas: X Festival Comedy Guijuelo.

0:00 horas: orquesta 'Panorama'.

Macotera

18:30 horas: espectacular exhibición de recortes y tradicional capea con 2 novillos.

23:59 horas: tributo a 'Estopa'.

Puente del Congosto

0:30 horas: orquesta 'Kronos'.

Villarino de los Aires

11:00 horas: encierro tradicional y vaquilla.

18:30 horas: gran novillada con ganadería 'Valdeflores'.

22:00 horas: actuación musical con Frank Mateos.

0:00 horas: orquesta 'Nueva Banda'.

Martes 19 de agosto

Guijuelo

18:30 horas: corrida de toros.

22:30 horas: espectáculo de rock: 'La historia del rock jamás contada'.

0:00 horas: orquesta 'París de Noia'.

Lumbrales

18:30 horas: Arrirock: noche de DJs.

Miércoles 20 de agosto

El Cabaco

12:30 horas: encierro infantil.

San Morales

23:00 horas: grupo musical 'Al Límite'.

Jueves 21 de agosto

Calzada de Valdunciel

0:00 horas: macrodiscoteca 'Cubalibre Experience'.

Cantalapiedra

22:00 horas: recital de música: 'Manantial Folk'.

Gomecello

0:00 horas: 'Fiesta en noche de verano' y verbena con 'DJ Armando' y disco 'Vivaldi'.

Martinamor

23:00 horas: discomóvil 'DJ Nando'.

San Morales

0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.

Viernes 22 de agosto

Aldeanueva de Figueroa

0:00 horas: discoteca móvil 'Alyma'.

Araboyana de Mógica

0:00 horas: discomóvil 'IVN'.

El Cabaco

23:30 horas: 'DJ Zafra'.

Calzada de Valdunciel

0:05 horas: gran encierro nocturno.

1:00 horas: orquesta 'Cañón'.

Fuenteguinaldo

12:00 horas: encierro mixto.

13:00 horas: capea.

18:30 horas: exhibición de recortes, luego, capea tradicional.

20:15 horas: desencierro mixto.

Gomecello

20:30 horas: actuación musical de Sergio Lucas.

0:00 horas: orquesta 'Princesa'.

4:30 horas: disco móvil.

Lumbrales

0:30 horas: orquesta 'Ritmo Joven'.

Martinamor

23:30 horas: discomóvil 'DJ Nando'.

Morasverdes

0:00 horas: suelta de vaquillas por las calles.

1:30 horas: discoteca móvil 'Zafiro'.

Navalmoral de Béjar

0:00 horas: verbena 'Trío Musical Obsesión'.

San Morales

18:00 horas: alcoholimpiadas con 'DJ Mathew'.

23:30 horas: orquesta 'La Búsqueda', luego 'DJ Raude'.

Villagonzalo de Tormes

23:00 horas: discoteca móvil.

Sábado 23 de agosto

Aldeanueva de Figueroa

0:00 horas: macrodiscoteca 'Kubik'.

Araboyana de Mógica

0:00 horas: orquesta 'Seven', luego, discomóvil 'Alyma'.

Calzada de Valdunciel

0:00 horas: 'Renovation Experience' con Ricky Galende.

La Fuente de San Esteban

22:30 horas: discomóvil 'Dinamix'.

Fuenteguinaldo

12:00 horas: encierro mixto.

13:00 horas: capea.

18:30 horas: festival sin picadores.

20:15 horas: desencierro mixto.

Gomecello

0:00 horas: orquesta 'Salsarena'.

4:30 horas: disco móvil.

Ledrada

23:00 horas: actuación musical: Raúl de Dios y noche temática 'El Oeste' con DJ y disco móvil.

Lumbrales

19:00 horas: festival taurino.

0:30 horas: orquesta 'Galilea'.

Martinamor

0:00 horas: macrodiscoteca 'Nebulosa'.

1:00 horas: toro de fuego.

Molinillo

23:30 horas: 'Trío Tymanfaya' + DJ.

Morasverdes

19:00 horas: suelta de vaquillas.

0:30 horas: verbena con discoteca 'Plutón'.

Navalmoral de Béjar

0:00 horas: verbena 'Trío Musical Marfil'.

San Morales

0:00 horas: orquesta 'X'Tasis', luego, discomóvil 'Summer'.

Villagonzalo de Tormes

23:30 horas: macrodiscoteca 'Electrolatino'.

Domingo 24 de agosto

Aldeanueva de Figueroa

19:00 horas: exhibición de toreo.

0:00 horas: orquesta 'X'Tasis'.

El Cabaco

18:30 horas: suelta de vaquillas y capea.

0:00 horas: orquesta 'Princesa'.

Calzada de Valdunciel

19:30 horas: II encierro infantil.

Fuenteguinaldo

9:00 horas: toro del aguardiente.

12:00 horas: encierro mixto.

13:00 horas: capea.

18:30 horas: exhibición de recortes.

20:15 horas: desencierro mixto.

Gomecello

22:30 horas: actuación musical: 'Tributo Cafeína'.

Lumbrales

12:30 horas: tradicional encierro a caballo.

19:00 horas: novilladas.

0:30 horas: orquesta 'Cuarta Calle'.

Martinamor

20:00 horas: grupo flamenco 'Miriam Ferreruela'.

23:15 horas: verbena con orquesta 'Malibú Show'.

3:00 horas: traca final.

Molinillo

23:30 horas: verbena 'Trío Obsesión'.

