Fiesta y ocio en Aldeanueva de Figueroa

Procesión en honor a San Clemente por las calles de Aldeanueva de Figueroa.

Las esperadas celebraciones en honor a San Clemente en Aldeanueva de Figueroa llegan un año más con un programa festivo pensado para reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la música y la convivencia. Durante todo el fin de semana, actividades para todos los públicos llenarán de ambiente el salón multiusos, las calles de la localidad y la iglesia parroquial, dando forma a una de las citas más queridas del calendario festivo local.

En este sentido, los festejos arrancarán esta misma tarde, cuando a partir de las 19:00 horas se abrirá el servicio de bar en el edificio multiusos. Para acompañar este primer encuentro se instalará una barra y no faltará la música, que animará la noche y servirá como preludio del fin de semana.

Mañana tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas. A las 12:00 horas, la charanga 'La Clave' recorrerá el pueblo, llenando de ritmo y alegría el arranque de la jornada. Una hora más tarde, a las 13:00 horas, los vecinos acudirán a la santa misa en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, seguida de la tradicional procesión en honor a San Clemente, uno de los actos más emotivos de la programación.

Tras la ceremonia religiosa llegará otro momento especialmente esperado: la comida popular, que tendrá lugar a las 15:00 horas en el multiusos y reunirá a todos los asistentes en un ambiente familiar y festivo. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, tanto pequeños como mayores podrán disfrutar del espectáculo de teatro familiar 'Hombre que Orquesta', también en el multiusos.

La jornada culminará a las 23:30 horas con una animada fiesta musical protagonizada por la discoteca móvil 'Alyma', que se encargará de poner ritmo a la noche hasta bien entrada la madrugada.

El domingo 23, último día de las celebraciones, comenzará con la misa a las 12:00 horas y continuará con el tradicional baile vermú, de nuevo amenizado por la charanga 'La Clave' en el multiusos. Será el broche perfecto para despedir las fiestas.

El programa

Hoy

19:00 horas: apertura del servicio de bar en el multiusos, con instalación de una barra. Además, habrá música durante la noche.

Mañana

12:00 horas: comienzo oficial de las fiestas, amenizado con música a cargo de la charanga 'La Clave'.

13:00 horas: santa misa en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, seguida de la procesión en honor a San Clemente.

15:00 horas: comida popular en el multiusos para todos los vecinos.

20:00 horas: espectáculo de teatro infantil y familiar Hombre que Orquesta en el multiusos.

23:30 horas: fiesta musical en el multiusos con discoteca móvil 'Alyma'.

Domingo, día 23

12:00 horas: santa misa y fin de fiesta con el tradicional baile vermú, amenizado por la charanga 'La Clave' en el salón multiusos.

Ampliar María Candelas González: «Hay 3 proyectos destacados: uno de salud, otro de senderismo y otro social» La alcaldesa lleva al frente del municipio más de tres legislaturas y cuenta con notables proyectos para la localidad y el bienestar de los vecinos. ¿Cómo van a ser las fiestas de San Clemente? — Mantenemos la ilusión por celebrar las fiestas de invierno con sus tradiciones, como la misa, la procesión y la comida, que este año contará con arroz a la zamorana para 350 comensales. ¿Qué proyectos van a abordar en los próximos meses? — Tenemos tres proyectos muy destacados: uno de salud, otro de senderismo y un tercero de tipo social. ¿Podría explicarlos un poco más en profundidad? — El proyecto social tiene que ver con el cierre del bar del municipio; estamos valorando varias opciones para recuperarlo y que vuelva a ser un punto de reunión para los vecinos. En cuanto al proyecto de senderismo, es algo innovador que llevaremos adelante con el MITECO. Consiste en crear un paseo a lo largo de toda la ronda del municipio, que tiene más de un kilómetro y medio de trazado. La idea es que sea un paseo natural, seguro y accesible para todos los vecinos, incorporando también mobiliario urbano. Ya hay una zona de varios cientos de metros ejecutada en la zona del multiusos, pero queremos completarla. Por último, pero no menos importante, queremos adecuar un local municipal para trasladar el consultorio médico. El local es el que actualmente acoge las votaciones y ya tenemos el visto bueno de Sanidad; ahora buscaremos la financiación necesaria.

