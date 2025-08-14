Fieles a la Asunción en Aldeaseca

Bailes a Nuestra Señora de la Asunción en la plaza Mayor de Aldeaseca de la Frontera.

Las fiestas del verano en honor a Nuestra Señora de la Asunción son desde hoy la noticia más destacada en Aldeaseca de la Frontera. Vecinos y visitantes han echado mano de las ganas de celebrar para vestirse por dentro y por fuera con el fin de pasarlo lo mejor posible.

Las calles de la localidad ya respiran ganas de disfrutar. El arranque festivo oficial será esta noche con las vísperas en la iglesia y con un acto que se espera multitudinario en la plaza Mayor. Por un lado estará el público que se entremezclará con las peñas, que en esta ocasión acudirán con temática ibicenca.

Después habrá mensajes por parte de las autoridades municipales y el discurso festivo correrá a cargo de la peña 'Gorbadilux', que celebra su 25 aniversario.

Más tarde se proclamarán el rey y la reina que lucirán la banda de las fiestas 2025. Posteriormente el disfrute está asegurado hasta altas horas con la verbena a cargo de la orquesta I.V.N.

Viernes, sábado y domingo será un no parar gracias a la programación que con mimo ha preparado la comisión de fiestas.

El epicentro de toda la programación es la misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que será mañana al mediodía.

Entre las citas imprescindibles se encuentran las comidas populares. Una de ellas es una paella benéfica que será el sábado para comer, la otra una parrillada, el mismo día, para cenar. Ambas en el fresco parque municipal 'Era de la Fuente'.

Otro de los ingredientes imprescindibles son las propuestas musicales para la noche del viernes y el sábado, con 'Alyma' y 'Saturno'.

El programa

Hoy

12:00 h. Desde la plaza programa especial de Cope Peñaranda.

20:00h. Vísperas en la iglesia.

20.15 h. Concentración de peñas con temática ibicenca.

20:30 h. Pregón de la peña 'Gorbalidux' en su 25 aniversario.

21:00 h. Chupinazo con la charanga 'Dale Kaña 2.0'.

21:15 h. Proclamación del rey y reina 2025.

00:00 h. Verbena amenizada por la discoteca móvil 'I.V.N.'

Mañana

09:00 h. Alborada por las calles.

13:00 h. Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción y procesión.

18:00 h. En el frontón municipal 'Félix Sanz', final del IX Torneo de Frontenis Aldeaseca de la Frontera.

19:30 h. En el parque 'Era de la Fuente', tardeo a cargo del grupo 'Abandolaos'.

20:30 h. En el antiguo local de la asociación 'San Isidro' apertura de exposición 'Baúl de los recuerdos'.

22:30 h. En la Plaza Mayor concierto de copla a cargo de 'María Mercedes'.

00:00 h. En la Plaza Mayor verbena amenizada por la discoteca móvil 'Alyma'. En el descanso bingo organizado por las peñas.

Sábado, día 16

12:00 h. En el parque municipal parque acuático.

15:00 h. En el parque municipal 'Era de la Fuente' paella benéfica.

16:30 h. Continuación del parque acuático y fiesta de la espuma.

19:00 h. En el frontón 'Félix Sanz', gran yincana de peñas.

20:30 h. En el antiguo local de la asociación 'San Isidro' exposición 'Baúl de los recuerdos'.

22:00 h. Parillada benéfica.

00:30 H. Verbena con la macrodiscoteca 'Saturno'.

Domingo, día 17

11:00 h. Misa en la iglesia.

12:30 h. Encuentro con nuestros mayores en el Ayuntamiento.

Luis Romero Ronco (alcalde de Aldeaseca de la Frontera): «Tenemos concedida la obra del bar que tendrá frío y calefacción eficiente» El alcalde de Aldeaseca de la Frontera, Luis Romero, además de desear unas felices fiestas a vecinos y visitantes aprovecha para ofrecer unas pinceladas de la actualidad municipal ¿Qué proyectos se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento? — Estamos limitados por el presupuesto, vamos cumpliéndolo. Las obras pendientes se van cumpliendo. La obra del bar la tenemos concedida pero hay que esperar porque hay mucha escasez de constructores. Estamos renovando luminarias, tenemos prevista una parte de asfaltado de calles. Todo va más o menos según lo previsto. ¿Cómo está el proyecto del paseo hasta el cementerio? —El proyecto está hecho, estamos esperando a que la Junta y Confederación nos contesten. En los pueblos tardamos mucho en tener las mejoras por la burocracia, lamentablemente la administración es lenta. ¿Va todo bien? —Tenemos un problema muy grave con el río Guareña a su paso por el término municipal, está desbordado por tres o cuatro puntos, la cosa se va poniendo muy difícil, y Confederación no da señales de vida. ¿Qué han podido hacer este año? — Hemos hecho alguna mejora de eficiencia energética. Hemos metido dos equipos de frío y calor muy eficientes para el futuro bar municipal. Hemos renovado tuberías y posteriormente seguiremos con los Planes Provinciales. ¿Tienen mucho trabajo? — Le dedicamos mucho tiempo. Invertimos mucho trabajo y dinero en los parques y zonas verdes. Tenemos el parque y la zona verde de las piscinas. Este año las piscinas están siendo un éxito total.