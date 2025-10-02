Fervor por la patrona en El Maíllo

S. Dorado El Maíllo Jueves, 2 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario impactan con una programación variada e intensa en el municipio de El Maíllo, que aguarda a su patrona, a la que al fin rinde honores durante los próximos días. Mañana por la noche, las peñas se reunirán en la plaza para animar el ambiente y bailar en la primera discoteca móvil, Paradise Show, a la que seguirá la discoteca Kronos, garantizando una velada hasta el amanecer.

El sábado comenzarán a asomar las astas, en este caso de minibueyes, en un encierro infantil que culminará con una discoteca, también pensada para los más pequeños. Un campeonato provincial de calva abrirá la tarde, seguido de un homenaje a los mayores, también protagonistas en esta jornada. El pregón de Ángel Hernández cautivará a los vecinos antes del momento estelar de la noche: los fuegos artificiales. La orquesta Pikante bañará de fiesta la madrugada.

Una alborada con los tamborileros locales, Fran y Diego, alegrará temprano las jornadas del domingo y el lunes, al igual que la charanga Al Rojo, que ofrecerá un pasacalles el lunes y el martes por la tarde. El montaje de la plaza se celebrará esa misma mañana del lunes, con el cierre del recorrido y la distribución de la arena. Además, se recogerán las reses y se cerrará esta jornada de colaboración vecinal con el tradicional escabeche.

El octavo encierro a caballo será la cita estrella a mediodía, y los disfraces danzarán al son de la charanga por la tarde. La primera novillada sin picar, con ganado de los Hermanos García Jiménez, para Álvaro Rojo, novillero de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, acaparará las atenciones. La Huella mantendrá el ambiente nocturno.

Las patatas meneás con chichas, una segunda novillada para Diego Mateos y su cuadrilla, con la misma ganadería, la verbena con SMS y la merienda popular salpicarán los últimos días.

El programa

Ampliar Bailes charros en la mañana de liturgia, procesión y ofertorio.

Mañana

23:50 horas. Encuentro de peñas.

0:00 horas. Disco móvil.

Sábado, 4

12:00 horas. Minibueyes y disco.

16:00 horas. Calva.

18:30 horas. Homenaje a la 3ª edad.

20:30 horas. Pregón.

23:45 horas. Fuegos artificiales.

0:00 horas. Orquesta Pikante.

Domingo, 5

8:00 horas. Alborada.

12:30 horas. Misa y bailes charros.

16:00-19:00 horas. Hinchables.

17:30 horas. Efecto Verdolaga.

0:00 horas. Orquesta Marsella.

Lunes, 6

8:00 horas. Alborada.

10:30 horas. Escabeche.

12:00 horas. Encierro a caballo.

17:00 horas. Charanga Al Rojo.

17:30 horas. Disfraces.

18:00 horas. Novillada y capea.

23:45 horas. Orquesta La Huella.

Martes, 7

11:00 horas. Patatas meneás.

12:30 horas. Encierro.

17:00 horas. Charanga Al Rojo.

18:00 horas. Novillada y capea.

23:15 horas. Orquesta SMS.

Miércoles, 8

18:00 horas. Carne de novillos.

22:00 horas. Charanga Al Rojo.

Ampliar Para todos, citas que no pueden faltar y una nueva disco infantil Los festejos se presentan, como siempre, cargados de tradición y actos estelares que los fieles y oriundos no se pueden perder, tal y como recuerda el concejal de Festejos, Noel Sánchez González. «La gran novedad es la discoteca móvil para los niños del sábado; tenemos el encierro infantil y la fiesta con música infantil», subraya. Por otro lado, las fiestas en honor a la patrona están revestidas de tradición y folclore. «Llevamos muchos años con este programa y seguimos cumpliéndolo». Ángel Hernández, hijo del pueblo, será el rostro protagonista del pregón de este año, elegido por sus méritos profesionales. Después de la misa, la Virgen saldrá en procesión, donde los tamborileros se lucirán junto a los exquisitos bailes charros. Nadie puede perderse, puntualiza el concejal, la salida a buscar a los toros y la comida del tradicional escabeche, un momento único para compartir entre allegados y vecinos. El pregón, las orquestas, el encierro a caballo y muchos otros actos centran la programación, en la que no hay hueco para el aburrimiento. Este año será la ganadería de los Hermanos García Jiménez la que haga correr a los mozos y rete a los caballistas en el encierro a caballo. El mensaje para los asistentes y visitantes que pasen estos días en El Maíllo es el siguiente: «Elaborar el programa y ponerse de acuerdo da mucho trabajo, y lo mejor que puede hacer la gente es participar, volcarse y acudir. Eso te hace sentir reconfortado, que el trabajo merece la pena», afirma. Otras actividades demandan más participación, como el concurso de disfraces que, con el tiempo, aspira a alcanzar en popularidad a las citas habituales y convertirse en otra parte esencial que aporte color y vitalidad a las fiestas, en las que las peñas son, sin duda, una arteria principal para un ambiente de jolgorio.