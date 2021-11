Fernando Rubio (alcalde de Juzbado): “Hay que apoyar al medio rural, no asfixiarlo con macrogranjas ni proyectos insostenibles”

La localidad ribereña de Juzbado tiene a Fernando Rubio al frente de su Consistorio.

–¿Por qué es importante la apuesta por la sostenibilidad en el medio rural?

-Porque ése es precisamente el principal rasgo distintivo tradicional del medio rural: la sostenibilidad, en sus vertientes ambiental, social, alimentaria ... y también demográfica. El cambio climático, los excesos de la alimentación industrial, la superpoblación, la masificación de personas y servicios en las grandes ciudades, hacen que la sostenibilidad sea un valor social al alza, irrenunciable para nuestra supervivencia y al mismo tiempo un motor de desarrollo para los territorios rurales. Ahora bien, poco podremos ofrecer desde el medio rural si se usa nuestro territorio para esquilmarlo: no podemos convertirnos en el lugar donde cabe todo. Por ejemplo, no puede ser que pueblos que luchan por su supervivencia, familias que intentan sacar adelante sus pequeñas ganaderías, sus cultivos o que invierten sus ahorros en un negocio en el pueblo vean su futuro ensombrecido por una inversión ajena en forma de macrogranja porcina, que supone un peligro para las aguas o que puede intoxicar el aire con sus olores, entre otras amenazas (por cierto, a cambio de nada). Y menos aún que semejante atropello llegue sin la menor implicación ni defensa de la JCyL, cuyos estudios de impacto ambiental se limitan a un discutible análisis jurídico de despacho, sin descender nunca al territorio para evaluar el impacto real de estas instalaciones. Hay que apoyar al medio rural, no asfixiarlo con macrogranjas ni proyectos insostenibles.

-¿Eran más respetuosos con el medio los vecinos de anteriores generaciones aunque no conociesen el término ‘sostenibilidad’?

-Sin duda. Parece contradictorio, pero las carencias de antaño crearon una mentalidad colectiva del aprovechamiento de recursos. Hace pocas décadas era inconcebible ir a la panadería sin la bolsa del pan, sin necesidad del plástico de usar y tirar. Asistimos a un proceso de conversión social, desde un hábito de consumo desmesurado e inconsciente hacia valores colectivos de consumo responsable y aprovechamiento de recursos. Hay mucho que aprender de nuestros mayores.

-La divulgación ayuda, ¿pero las sanciones en los ataques al medio natural también son necesarias?

-Por supuesto. Los ataques al medio natural siempre son evitables, y a menudo responden a causas económicas. Por ejemplo, un vertido ilegal de escombros en el campo o de efluentes al río buscan ahorrar y merecen sanción ejemplar. No podemos consentir que nadie se enriquezca poniendo en riesgo el patrimonio de todos.

-¿En qué medida y en qué actuaciones se puede incidir en este aspecto de protección y divulgación desde los municipios pequeños?

-Los pequeños municipios tenemos mucho que decir. Nuestro tamaño nos permite desarrollar políticas medioambientales de vanguardia y obtener resultados ágiles. Muchas de nuestras iniciativas son vistas como ‘proyecto piloto’ a desarrollar en otras zonas, por ejemplo, en actividades ambientales de tipo comunitario, recuperación de espacios degradados, caminos naturales, plantaciones, etc. Buena parte de las mejores propuestas de conservación y promoción del medio ambiente proceden de nuestro medio rural.