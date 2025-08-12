Las fechas más esperadas en Cantalpino

Procesión con San Roque por las calles de Cantalpino.

En Cantalpino llevan todo un año esperando para volver a reunirse estos días con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque.

Estas celebraciones, cargadas de animación, diversión y entretenimiento, harán que Cantalpino vibre gracias a la energía de sus vecinos y visitantes.

Ya está todo preparado; el Ayuntamiento, con la gran colaboración de asociaciones, voluntarios y vecinos, ha confeccionado un programa de fiestas que prácticamente viene unido a unas jornadas culturales previas que han contado con actividades variadas desde el 1 de agosto.

Además de los festejos religiosos, los encierros, el festival taurino mixto y las verbenas, Cantalpino gozará de otras propuestas.

Una novedad será el pasacalles con la chirigota 'Pa colgaera la mía', que se disfrutará el sábado después de la misa y procesión en honor a San Roque.

El significado de estos días para los cantalpineses es fundamental. «En estas fiestas se juntan las familias y, sobre todo, los amigos, peñas y gente que vuelve a verse cada verano y espera un año entero para volverse a ver», justifica el alcalde Manuel Antonio Hierro.

Cantalpino tiene dos patrones: San Roque, que es el principal, y la Virgen de la Asunción.

La plaza de toros de esta localidad permitirá disfrutar a la afición de espectáculos taurinos. El más destacado será el festival taurino mixto del viernes, en el que se podrá ver en el ruedo al torero cantalpinés Ismael Martín, junto a un rejoneador.

El punto final lo pondrá un día dedicado a los mayores con misa y cena el domingo 24 de agosto.

El programa

Hoy

12:30 horas. Emisión en directo de Cope desde el teatro.

20:30 horas. Campeonato de natación.

22:30 horas. Exhibición de baile en la plaza de España.

Mañana

11:30 horas. Campeonato de ajedrez en el centro cívico.

20:30 horas. Desfile de peñas desde la plaza de España.

Jueves, día 14

12:00 horas. Concurso de tortillas en el salón teatro.

20:00 horas. Ofrenda floral a la Virgen de la Asunción.

23:30 horas. Pregón de fiestas a cargo de Guillermo Bueno Salvador.

23:59 horas. Verbena con orquesta 'La Búsqueda'.

Viernes, día 15

8:00 horas. Alborada por las calles del pueblo.

9:30 horas. Encierro urbano.

13:00 horas. Misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción.

19:00 horas. Festival taurino mixto.

23:59 horas. Verbena con orquesta 'La Invasión'.

Sábado, día 16

8:00 horas. Alborada por las calles del pueblo.

9:30 horas. Subida de bueyes desde la plaza de toros.

10:00 horas. Encierro de campo.

13:00 horas. Misa y procesión en honor a San Roque.

14:00 horas. Pasacalles con chirigota 'Pa colgaera la mía'.

19:00 horas. Exhibición de recortes. Al finalizar habrá capea al estilo tradicional.

23:59 horas. Verbena con orquesta 'Musical Compass'.

Domingo, día 17

10:00 horas. Alborada infantil por las calles del pueblo.

11:00 horas. Pasacalles con cabezudos.

19:00 horas. Minibueyes.

23:59 horas. Discomóvil Aliyma.

Miércoles, día 20

Campeonato de pádel.

Domingo, día 24

13:00 horas. Misa en honor a nuestros mayores.

20:00 horas. Cena de fraternidad para todos los mayores.

Manuel Antonio Hierro López (alcalde de Cantalpino) «El proyecto más importante es la nueva planta de ósmosis inversa» El Ayuntamiento de Cantalpino está llevando a cabo importantes actuaciones. Su alcalde, Manuel Antonio Hierro, aprovecha estas líneas para dar a conocer estas mejoras en el municipio. ¿Qué proyectos han terminado? — Se ha terminado la primera fase del arreglo del salón teatro, queda pendiente una segunda parte. Terminamos la reforma del punto limpio. Se ha hormigonado el suelo, se ha hecho un techado para poner el aceite y se ha colocado una valla perimetral y una puerta nueva. En el colegio se ha arreglado la valla perimetral con la subvención de ayuda a la escuela rural. Además se ha pintado de colores a petición de la dirección del colegio. ¿Queda mucho para terminar la mejora del parque municipal? — Está terminado a falta de una valla y unos pequeños detalles. ¿Qué les queda por hacer? —El proyecto más importante que tenemos en el Ayuntamiento es la planta de ósmosis inversa para solucionar el problema del agua, ya está adjudicada la empresa, esperamos que empiecen pronto.