El alcalde Marcos Iglesias y la edil Belén Barco junto a los familiares y un retrato del arquitecto D. S.

Familiares del arquitecto de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo visitan la localidad

Joaquín de Vargas realizó la ampliación del edificio a comienzos del siglo XX y otras obras en la ciudad

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

La Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo ha tenido una visita muy especial: nietos, bisnietos y familiares de Joaquín de Vargas, arquitecto que diseñó la reforma del edificio fueron recibidos por el alcalde Marcos Iglesias y la edil Belén Barco.

Iglesias agradeció esta visita y puso el valor el trabajo realizado por este arquitecto que diseñó además la llamada 'casa del millón', ubicada en la esquina de las calles Cardenal Pacheco y Julian Sánchez o el colegio de San Francisco, junto otras que llevó a cabo en Salamanca y Zamora.

El archivero municipal, Tomás Domínguez, le mostró los planos originales del proyecto de la obra de la Casa Consistorial.

