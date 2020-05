Fallece el padre dominico Ángel Pérez, rector de la Peña de Francia durante casi dos décadas

El santuario de la Peña de Francia y la comunidad dominica están de luto. El que fuera su rector durante más de casi dos décadas, el padre Ángel Pérez, ha fallecido a los 8 años de edad. La página de Facebook del convento dominico de San Esteban de Salamanca, orden a la que pertenecía, lo ha comunicado este sábado. “El P. Ángel, dominico salmantino, misionero en el Perú, rector de la Peña de Francia, y un gran pastor y hermano, ha partido hacia la casa de Dios, después de sobrellevar, con dignidad y entrega, una larga enfermedad. Descansa en paz hermano, y que la Virgen de la Peña te lleve junto a los brazos del Padre”, ha publicado la orden.

En octubre de 2017 Ángel Pérez se despidió del santuario de la Peña de Francia acompañado de cientos de feligreses. “Aunque no me considero digno de recibir este reconocimiento porque únicamente he estado realizando la labor que se me encomendó, me siento muy feliz por el reencuentro con tanta gente”, aseguró en aquel momento el padre Ángel.