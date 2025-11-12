La exposición 'Inspirados por la música de Salamanca' llega a Peñaranda

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

El zaguán del Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte acoge a partir de hoy la exposición 'Inspirados por la música creada en Salamanca'.

Esta muestra consiste en una completa selección de fotografías, discos compactos y de vinilo, libros, fanzines y artículos periodísticos, sobre los compositores e intérpretes de nuestra tierra, abarcando diferentes estilos musicales.

Además de fragmentos de videoclips y conciertos de grupos actuales, se proyectará en bucle el primer videoclip de una banda salmantina, grabado en forma de Súper 8 por el Grupo 96 ¡en 1971!, una década antes del lanzamiento de la emisora local MTV.

Una amplia representación de los más destacados fotógrafos salmantinos de conciertos y entrevistas retrata a intérpretes de diferentes edades y estilos musicales; del folclore tradicional al rock, jazz, rap, punk o metal, en más de 40 fotografías. Obras de Alfonso Barco, Ángel Holgado, Carmen Borrego, FerCyborg, Flora Salamanca, Javier Barco, José Antonio Martín, Juan Fran Ese, Juanjo Fraile, Miguel Ángel Montejo, Marco Leonato y Miguel Guerra, que muestran a los músicos actuando en directo o posando para prensa o materiales promocionales.

El acto institucional de inauguración será este jueves a las 13:00 horas y la exposición permanecerá abierta con entrada libre hasta el 11 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 10:30 horas a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.