Un tesoro natural oculto en Las Arribes. ARCHIVO
Una experiencia única: el peculiar tesoro escondido en Salamanca ideal para visitar con la llegada de las lluvias

Tiene la peculiaridad de que podemos pasar detrás de la cortina de agua gracias a una oquedad en la roca granítica

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:59

Desde Pereña de la Ribera se llega a la que se puede denominar como la cascada «reversible» de Salamanca. Tiene la peculiaridad de que podemos pasar detrás de la cortina de agua gracias a una oquedad en la roca granítica.

Si queremos visitar el Pozo Airón caminando desde Pereña recorreremos 5,6 kilómetros ida y vuelta. Otra opción es avanzar con el coche hasta que la pista se convierte en sendero. De esta forma haremos solo 2,2. Como pasa con cualquier cascada de España, para visitar el Pozo Airón hay que elegir una época con abundantes lluvias. En la bajada hasta su base podremos captar las mejores panorámicas de su vista frontal.

Una caída de agua de 20 metros sobre el arroyo de los Cuernos —también denominado de la Rueda— que ruge con fuerza y que se precipita como si fuera un tobogán rumbo al Duero. Pero si caminamos con precaución hasta la base del Pozo Airón, nos encontraremos con una cueva que hay justo detrás de la caída de agua. Un refugio privilegiado para sentir la cascada en primera fila.

Como si fuera un escenario en el que se está representando una obra teatral, solo tenemos que acomodarnos y ver cómo una inmensa pantalla formada por el líquido elemento pasa ante nuestros ojos. Nos relajaremos con su sonido e incluso sentiremos el agua en el rostro.

Una experiencia formidable que solo es capaz de ofrecer el Pozo Airón. Son las dos caras de una cascada en la que merece la pena pasar un buen rato.

