Eva y Mario, emprendedores en el medio rural: “Queremos tirar del encanto de los pueblos pequeños”

Eva Olivares y Mario González han emprendido un nuevo proyecto que pasa por retomar el pulso al aula del Alagón, ubicada en Linares de Riofrío, con el objetivo de dinamizar la actividad turística en el entorno de Las Quilamas y establecer sinergias y lazos con otras zonas de las sierras del sur de la provincia, como Entresierras o el Alto Alagón.

Se trata de atraer hasta la zona a visitantes que buscan un valor añadido en las experiencias turísticas con un enfoque medioambiental ya que ambos estudiaron, precisamente, Ambientales. Para Mario, que es de Salamanca, es el primer trabajo relacionado con sus estudios. Eva, de Santibáñez de Béjar, guarda en su currículum cuatro años de experiencia en Doñana, que es el destino dorado para los amantes de este tipo de iniciativas. “Estuve cuatro años a temporadas y lo compaginaba con voluntariado ambiental. Me fui para realizar un voluntariado sobre el lince y estaba por allí hasta que surgió este trabajo a través de Adriss”, señala. Mario, por su parte, había tenido experiencia en otros sectores, como el de la fotografía, pero señala: “No sabía qué hacer. La Sierra para mi ha sido siempre importante y es algo que tenía arraigado. Acabé la carrera hace dos años, me llamaron de Adriss y me encantó el proyecto”.

El Ayuntamiento de Linares y el grupo de acción local Adriss impulsaron este espacio de promoción turística y ambiental de la zona que, por circunstancias de la vida y de la pandemia, había sufrido para seguir adelante. Ahora, Adriss se hace cargo directamente del centro con una ayuda de empleo joven que permitirá desarrollar actividades a lo largo de todo un año para disfrutar de las cuatro estaciones en bellos parajes de esta zona de la provincia.

Su modelo es el de una casa del parque al estilo de la que hay en Las Batuecas para ayudar a dinamizar la actividad de cara a un turista “más medioambiental, que venga de fuera, aunque también trabajaremos para la gente de Linares y de la zona”, indican.

“Queremos tirar del encanto de los pueblos pequeñitos que son, quizás, menos conocidos; que venga gente y descubra lo que es La Sierra en materia de fauna y flora, que no se vaya de aquí sin haber aprendido nada”, insisten. Y es que todos los pasos de este proyecto financiado con fondos públicos están encaminados a descubrir la riqueza de los espacios menos conocidos: talleres, exposiciones, charlas medioambientales, actividades para los más pequeños, proyecciones de documentales, jornadas temáticas o visitas a la zona, que cuenta con atractivos muy próximos como la apicultura, la vid, el toro bravo, el patrimonio histórico y la naturaleza. También crear contactos y redes de comunicación entre municipios y compartir experiencias, celebrar convivencia... En definitiva, convertir el aula en el referente de una amplia zona que abarcaría desde Las Quilamas hasta la comarca del Alto Tormes, ya limítrofe con Ávila.