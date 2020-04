“Estuve doce días con fiebre alta. Lo he pasado mal”. El testimonio de un trabajador de una residencia salmantina

“Las he pasado muy mal”, explica Paco Álvarez, auxiliar en la residencia de Beleña, enfermo recuperado ya del coronavirus y que ha podido volver a trabajar tras casi un mes encerrado en casa.

“Estuve doce días con fiebre alta”, explica, al indicar cómo un jueves, al llegar del trabajo empezó a notarse fiebre. Al día siguiente, el viernes 13 de marzo, la fiebre confirmó sus temores. Llamó y comenzó el tratamiento. Le recetaron Paracetamol y Nolotil, que “bajaban un poco la fiebre a 37,2 o 37,5 pero cuando se pasaba el efecto subía. Tuve fiebre, tos y diarrea y estuve doce días en cama sin comer. Sólo salía para ir al baño”. Relata que su mujer y su hijo han hecho la cuarentena junto a él. Ella no ha tenido síntomas y el joven tuvo fiebre una tarde y perdió el gusto y el olfato, pero nada más. “Me dijo la médica que puede tardarle un mes volver el gusto y olfato”.

El lunes de la pasada semana le hicieron el test y dio negativo. El miércoles le dieron el alta y comenzó a trabajar. “Me voy recuperando, pero me he tirado unos días que no daba un duro por mí”, explica, ya que ha vuelto a trabajar con mucha debilidad tras estar del 13 de marzo al 8 de abril en la cama y su trabajo requiere fuerza. Ya va mejor y, poco a poco, se olvida de esta mala situación.