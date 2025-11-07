Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro Ane Pérez consigue el Premio del Concurso de Relato Corto Juvenil

La segunda jornada de Bracamonte en Negro ha estado marcada por la participación de los estudiantes.

La mañana del viernes ha comenzado con una charla muy especial con estudiantes del IES Germán Sánchez Ruipérez, a cargo de Pablo Alaña y María Suré, quienes han compartido su experiencia y su pasión por la novela negra.

Además, se ha hecho entrega del Premio del Concurso de Relato Corto Juvenil, que ha recaído en 'El Coleccionista' de Ane Pérez, una joven promesa de las letras que nos ha sorprendido con su talento y originalidad.

Desde la organización también dan la enhorabuena a las finalistas Andrea Gómez autora de 'El Monstruo' y a Pilar Blázquez autora de 'El Último Pájaro, el pelirrojo pardo' por resultar finalistas.

Ha sido una mañana «llena de inspiración, futuro literario y emoción».