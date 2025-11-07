Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la entrega de premios.

Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro

Ane Pérez consigue el Premio del Concurso de Relato Corto Juvenil

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

La segunda jornada de Bracamonte en Negro ha estado marcada por la participación de los estudiantes.

La mañana del viernes ha comenzado con una charla muy especial con estudiantes del IES Germán Sánchez Ruipérez, a cargo de Pablo Alaña y María Suré, quienes han compartido su experiencia y su pasión por la novela negra.

Además, se ha hecho entrega del Premio del Concurso de Relato Corto Juvenil, que ha recaído en 'El Coleccionista' de Ane Pérez, una joven promesa de las letras que nos ha sorprendido con su talento y originalidad.

Desde la organización también dan la enhorabuena a las finalistas Andrea Gómez autora de 'El Monstruo' y a Pilar Blázquez autora de 'El Último Pájaro, el pelirrojo pardo' por resultar finalistas.

Ha sido una mañana «llena de inspiración, futuro literario y emoción».

Imagen principal - Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro
Imagen secundaria 1 - Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro
Imagen secundaria 2 - Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 «Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
  3. 3 El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
  4. 4 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  5. 5 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  6. 6 Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
  7. 7 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  8. 8 Nuevo atasco en la Seguridad Social: casi un mes de espera con cita previa
  9. 9 Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»
  10. 10 Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro

Los estudiantes se empapan de literatura gracias a Bracamonte en Negro