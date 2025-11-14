Una 'estrella' con Goya, papel en 'Torrente 6' y los pies en el suelo: «Es un actor de verdad» El actor y humorista José de Luna, protagonista de la película 'Campeones', junto con su compañero Edu Luky, pusieron la sonrisa a las sesiones de trabajo del II Encuentro de Voluntariado celebrado en Castro Enríquez

Uno de los momentos de la mañana de trabajo en Castro Enríquez, durante el II Encuentro de Voluntariado de la provincia, en el que las carcajadas sustituyeron a las ponencias, fue la actuación del actor y humorista José de Luna junto a su compañero Edy Luky, con su espectáculo 'DosCapacitados'.

De Luna fue uno de los inolvidables protagonistas de la película 'Campeones' por la que consiguió un Goya como actor revelación y sube, de manera habitual, a escenarios de todo el país, bien en colegios, bien en Ayuntamientos, en los que ofrece «lecciones de vida», según matizó su compañero Edu Luky, «cuando ven salir al escenario a Josete alucinan y se dan cuenta de que es un actor de verdad».

Tanto es así, que ha estado presente, tal como José de Luna relataba, «en la serie 'La casa de papel' y ahora acabo de rodar mi participación en 'Torrente 6', también en el especial de Navidad de José Mota y colaboró con Iker Casillas en su fundación que tiene campamentos de verano».

Si la gran pantalla y la televisión le han aportado fama y reconocimiento, José de Luna asegura que «lo que más me gusta es el contacto directo con el público». Su paso por Salamanca ha incluido conocer «los huevos con farinato, que están muy ricos. También me han gustado las Lentejas de La Armuña, además del jamón ibérico», puntualizó el actor.

Edu Luky y José de Luna, en Castro Enríquez.

De Luna, que junto a Edu Luky ya han pasado por 80 colegios e institutos con su espectáculo, tiene un 70% de discapacidad intelectual, pero una sensibilidad que se ganó al público desde el primer minuto. Tienen previstas varias actuaciones en distintos centros educativos en Salamanca y recordaron en su paso por Castro Enríquez, que el pasado año por estas fechas «estuvimos en Valencia, en los pueblos afectados por la DANA. Josete quiso ir a Paiporta a dar abrazos a la gente por la calle y nos lo agradecieron mucho», recordó Edu Luky.

La vida, llena de casualidades, hizo que los ahora pareja de escenario fueran vecinos. Comparten dos espectáculos, uno de ellos de hora y media de duración y siempre lograr sacar una sonrisa al público.

En la presentación ante el público explicó Edu Luky la discapacidad que afecta a De Luna, que acaba de cumplir cuarenta años. «Al nacer, no le pusieron vitamina K y, a las 48 horas, tuvo una hemorragia cerebral. Pasó un mes en la incubadora. Su diagnóstico: encefalopatía -un 70% de discapacidad- y miopía de 14 dioptrías, además de una corta esperanza de vida, una perspectiva que no se ha cumplido».

También explicó cómo logró pasar el casting para el papel de la película 'Campeones', en el que competía con otras 600 personas, «con un abrazo inolvidable a Javier Fesser cuando salió a ver la cola de actores». Del rodaje también explicaron que una de las escenas, en la que el personaje se mete en una ducha, »se tuvo que hacer con 25 tomas. Lo que no se supo hasta el final es que se había roto el termo del agua y estaba fría, eso da una muestra de lo disciplinado para el trabajo que es Josete».