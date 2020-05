Estragos del COVID: lo ‘último’ que quedaba abierto en la ‘Salamanca vacía’, al borde de la ruina

Los pueblos pequeños ya tenían problemas para gestionar bares por la escasa población, la poca rentabilidad y los elevados gastos. La crisis del coronavirus ha afectado a todo el sector hostelero, pero supondrá la puntilla para muchos de estos negocios que sobrevivían a duras penas.

El cierre en Semana Santa, unido a la cancelación de fiestas de verano y a la falta de concreción sobre las medidas de movilidad a nivel nacional, son razones más que sobradas para que muchos duden qué hacer. Algunos como el centro de Cantagallo no abrirán con la misma gestora (el local es municipal). La incertidumbre sobre lo que va a pasar es, a día de hoy, la principal preocupación de los propietarios y gestores de los bares.

“No tenemos ni idea de lo que vamos a hacer porque cada vez cambian las normas y por ahora no vemos que sea muy rentable si hay que seguirlas”, explica Noelia Rivas Sánchez, propietaria de un bar-restaurante en La Tala. “Por ahora, en el pueblo estamos cuatro; no ha venido gente a la segunda residencia como había en esta época y ahora cuando vengan pues lo primero a ver cuántos van a atreverse a salir de casa y aún más a relacionarse en el bar”, añade.

El verano, tabla de salvación de muchos, no lo será este. Así lo explica la hostelera: “A la gente lo que le gusta es venir a las fiestas y no sé si será posible este año. Está todo muy incierto y no tenemos muy claro lo que vamos a hacer”. Y eso que el local es suyo, pero cuando se depende de alquileres la situación es peor.

No sólo los bares lo tendrán mal, si no las empresas del sector de la distribución de hostelería que viven de ellos. “En los pueblos pequeños no va a quedar ni un bar”, explica Antonio Jiménez, que trabaja en el sureste de la provincia. La situación previa era ya mala y los hubo que no llegaron ya al estado de alarma y se cerraron antes. Es el caso de Navamorales, donde ya no hay bar.

La incertidumbre sobre lo que va a pasar es, a día de hoy, la principal preocupación de los propietarios