Estos son los pueblos de la provincia con el impuesto de vehículo más barato

El impuesto de vehículos es obligatorio y toda la persona debe pagarlo en el lugar en el que esté empadronado. La “trampa” llega cuando una persona se empadrona en otra localidad y no comunica el cambio del pago de la tasa. Como al Ayuntamiento no le interesa perder el dinero del impuesto tampoco dice nada, de ahí que una empresa pueda estar empadronada en un municipio y pagar la tasa en otro. Además, estos datos nunca se cruzan, por lo que existe un problema legal que no se ataja y son muchos los contribuyentes que se benefician de esta situación anómala del sistema.