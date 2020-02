Este pueblo de Salamanca pide una Policía Local propia para acabar con la inseguridad

Más de un centenar de vecinos de Cabrerizos han mostrado su preocupación y malestar por la oleada de robos que se han producido en la localidad en los últimos meses en una concentración.

Los vecinos participantes, que sujetaron letras formando frases como “Por nuestra seguridad” y “Necesitamos soluciones ya” exigieron tanto al Ayuntamiento como a la Guardia Civil medidas que eviten los robos y minimicen la inseguridad que sienten estando en sus casas.

Entre las peticiones de los vecinos destaca el incremento de la vigilancia ya sea con cámaras o servicios privados de seguridad, aunque también piden que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de la puesta en marcha del cuerpo de Policía Local.

Nuria Prieto, vecina de la localidad y una de las organizadoras de la protesta, aseguró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas “clama al cielo y ya nos sentimos con miedo”. Asegura que en la zona más afectada, junto al campo de fútbol de la localidad, “vivimos familias con niños y no podemos vivir tranquilos, las alarmas no son suficientes, pues roban donde las hay y donde no, a cualquier hora del día”.

Ante esta situación los vecinos piden más seguridad ya que afirman que “la Guardia Civil, en este sentido, no nos ayuda el hecho de que el puesto al que pertenecemos sea el de Santa Marta, que está lejos y solo con lo que tienen que atender allí como para atender a otro pueblo con otros 4.000 habitantes, y a veces se les llama y tardan; por lo que pedimos otra serie de medidas”.

Entre ellas, solicitan la instalación de cámaras de vigilancia en las calles, seguridad privada y estudiar la posibilidad de poner en marcha la policía local, algo que el Ayuntamiento de Cabrerizos no se ha planteado todavía al no llegar a los 5.000 habitantes preceptivos para tener la obligación de poner en marcha el servicio, por lo que los vecinos ayer también pidieron más empadronamientos.

Seis robos en un mes

Desde mediados del mes de enero la localidad ha sufrido al menos seis robos en viviendas en diversos puntos, aunque la mayoría se han registrado en la zona de chalets del barrio nuevo junto al campo de fútbol. Alguno de estos robos han generado más alarma al escapar un ladrón y buscarlo la Guardia Civil por todo el pueblo y alrededores por lo que los vecinos se han plantado.