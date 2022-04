Este es el sueldo máximo de un juez de paz en la provincia de Salamanca

“Lo primero que tienen que hacer es relacionar bien los pueblos con las cabeceras porque no es normal que pueblos como Cespedosa, Aldeavieja o Salvatierra, que están a menos de 10 kilómetros de Guijuelo tengan que ir a Santibáñez o pueblos como Ledrada, que podía ser una agrupación, tenga que hacerse ochenta kilómetros hasta Sotoserrano. Es absurdo”, señala el juez de paz de Guijuelo, José Conde.

Y es que las demarcaciones de las agrupaciones de juzgados de paz no son coherentes pese a que el Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero, por el que se regulan las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz lo deja bien claro: “las circunscripciones territoriales de los municipios cuyos juzgados de paz integren una agrupación deberán ser limítrofes”. Pero no es así ya que La Tala no limita con la agrupación de Guijuelo, a la que pertenece, al igual que Santibáñez de la Sierra no limita con la zona de Santibáñez de Béjar y pertenece a dicha agrupación.