Este es el origen de la mayoría de los nuevos contagios de Guijuelo

Los positivos confirmados por pruebas PCR en Guijuelo y su entorno no están concentrados en un foco concreto como cabría esperar por el índice acumulado, sino que están dispersos en diferentes grupos. Además, como señalan desde el centro de salud de la localidad, en una gran mayoría se producen por contactos familiares más que por cuestiones de trabajo. Es decir, aunque se dan casos puntuales en las industrias, también se dan en centros educativos y en otras circunstancias por lo que no se puede señalar de forma única a la industria como el foco de contagio.

La movilidad que hay en Guijuelo con cientos de personas llegadas diariamente de otras comarcas amplía el espectro de posibles orígenes de contagio por lo que es más complicado para las autoridades sanitarias llevar a cabo este tipo de controles. “No es que haya empresas especialmente contaminadas. Es muy variado y hay de todos los sitios. Más bien son relaciones familiares porque hay padres, tíos, abuelos... Es difícil, no es el caso de que haya gente descerebrada, porque eso no es lo que sucede en Guijuelo. No hay un foco concreto y está repartido por todas las partes”, señalaba la responsable del centro de salud, Julia Castilla.

Como ya ha reiterado en otras ocasiones, el momento actual es el peor que se está viviendo en Guijuelo en cuanto al número de contagios, aunque en su mayoría se trata de personas asintomáticas o con síntomas muy leves. Así se encuentra, según estima, en torno al 95% de las personas afectadas.

Tanto el centro de salud como el propio Ayuntamiento llaman a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias e higiénicas para evitar la expansión del contagio en la medida de lo posible. Se pide distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado y desinfección de manos y, en caso de tener que guardar cuarentena, que se cumpla a rajatabla tal y como dispongan las autoridades sanitarias.