Estalla la fiesta durante seis días en Carbajosa

Las citas de ocio de las fiestas en honor a San Roque en Carbajosa de la Sagrada se extenderán hasta el domingo, con cerca de medio centenar de propuestas para todos los públicos. En este sentido, podrán disfrutar de música, gastronomía, competiciones, espectáculos y mucha animación en las calles del municipio.

Así, los actos comenzarán esta misma tarde con el tradicional recorrido de peñas desde las 19:00 horas, seguido por una parrillada popular a las 21:00 horas. La noche terminará al ritmo de la macrodiscoteca 'Pandora', a partir de las 23:00 horas.

Para mañana, habrá torneo de futbolín, taller de body painting y discoteca 'Experience'.

El jueves 14 será un día especialmente intenso. Desde las 9:00 horas, con la colocación de banderines, hasta la medianoche, los vecinos no descansarán. Habrá talleres de madera, juegos al aire libre, concurso de disfraces, batucada y la inauguración oficial de la Feria de Día y Noche después del gran chupinazo, que se lanzará desde el balcón de la Casa Consistorial a las 21:00 horas. La fiesta continuará con la orquesta 'Royal' y la discoteca 'Tendencia'.

Las actividades seguirán el viernes 15 con las citas religiosas, juegos tradicionales como calva, bolos y petanca por la mañana, y divertidas propuestas por la tarde como el beer pong o el torneo de remi y parchís. Por la noche, destacan la capea nocturna y la música en vivo con la orquesta 'La Misión' y el DJ Víctor.

El sábado 16 combinará actividades familiares como el bebecuentos y el pasacalles con charanga, con propuestas más festivas como la capea con vaquillas, el 'Huertos Prix' y la verbena con la orquesta 'Cinema'.

El broche final llegará el domingo con una animada fiesta del agua, una jornada motera, la paella solidaria y un emotivo homenaje a los mayores. La jornada culminará con el concurso de cortes y saltos, capea y el espectacular correfuegos 'Ragnarok' a medianoche.

El programa

Hoy

19:00 horas. Recorrido de peñas.

21:00 horas. Parrillada.

23:00 horas. Discoteca 'Pandora'.

Mañana

18:00 horas. Torneo de futbolín.

19:00 horas. Taller de body painting.

23:00 horas. Discoteca 'Experience'.

Jueves, día 14

9:00 horas. Banderines.

10:00 horas. Taller de madera.

11:00 horas. Juegos al aire libre.

18:45 horas. Rebujito.

20:00 horas. Concurso de disfraces.

21:00 horas. Chupinazo, batucada e inauguración de la Feria de Día y Noche.

0:00 horas. Orquesta 'Royal' y discoteca 'Tendencia'.

Viernes, día 15

10:00 horas. Calva, bolos y petanca.

12:30 a 14:00 horas. Hinchables.

17:00 horas. Remi y parchís.

18:00 horas. Beer pong.

21:00 horas. 'Punto Clave'.

21:30 horas. Triduo y procesión.

22:00 horas. Capea nocturna.

0:00 horas. Orquesta 'La Misión' y DJ.

Sábado, día 16

10:30 horas. Bebecuentos.

11:30 horas. Pasacalles con charanga y cabezudos y juegos de madera.

13:00 horas. Misa y procesión.

14:00 horas. Encuentro de mayores.

19:30 horas. Encierro de mini bueyes.

21:00 horas. Huertos Prix y capea.

0:00 horas. Orquesta 'Cinema' y DJ.

Domingo, día 17

10:30 horas. Pilates para todos.

11:30 a 14:00 horas. Fiesta del agua.

14:00 horas. Motos y paella.

16:30 horas. Carrera 'Amotos'.

18:00 a 20:30 horas. Fiesta del agua.

19:15 horas. Homenaje a los mayores.

20:00 horas. Exhibición de majorettes.

22:00 horas. Cortes y capea.

0:00 horas. Correfuegos 'Ragnarok'.

Pedro Samuel Martín (alcalde de Carbajosa de la Sagrada): «Habrá un importante proyecto para ampliar el patrimonio ajardinado» El primer edil repasa el trabajo de los últimos meses y de cara al futuro. Del trabajo realizado este año, ¿qué capítulos destacaría? —Seguimos apostando por la mejora de las infraestructuras, con actuaciones destacadas en redes de agua y asfaltado, así como el refuerzo en servicios esenciales como limpieza, seguridad o parques. Hemos puesto en marcha nuevos proyectos de accesibilidad, movilidad y seguridad, como la puesta en marcha en breve de los radares. Se ha reforzado la programación cultural y deportiva. También el desarrollo económico a través de los polígonos, generando empleo y fijando población, aunque he de decir que Carbajosa sigue manteniendo la tendencia de seguir incrementando la población año a año. En definitiva, seguimos consolidando Carbajosa como un referente para vivir y para invertir. ¿Qué objetivos abordaran en los próximos meses? —Una actuación destacada será la mejora integral de la calle Sur, que es una de las principales vías del municipio. Estamos terminando de actualizar los grandes contratos de mantenimiento que permitirá, por ejemplo, cubrir el mantenimiento de zonas ajardinadas en las urbanizaciones. También estamos pendientes de cerrar un importante proyecto medioambiental para renovar el arbolado, la creación de nuevas zonas verdes y corredores que amplíen nuestro patrimonio ajardinado.