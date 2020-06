Esperanza en el turismo rural de Salamanca con las primeras reservas

Aunque aún es pronto para confirmar la premisa del incremento de turismo rural que se espera este verano, los dueños de casas rurales, que estudian las medidas sanitarias necesarias para implementarlas, ya han abierto sus puertas o al menos aceptan reservas a partir del mes de julio.

“Hasta que no se permitan los movimientos entre provincias no habrá mucha actividad”, argumentan los propietarios de los establecimientos. Así, desde las asociaciones de turismo rural hacen un llamamiento a la prudencia “no por motivos seguridad”, recalca Ana Cámara, presidenta de una de ellas, “sino porque por ahora el movimiento es poco y puede no resultar rentable”.

No obstante, al igual que ella, son muchos quienes han decidido poner en marcha sus negocios, aunque en la mayoría de casos con vistas a los meses de julio y agosto. Un ejemplo es Charo Mateos, que posee una casa rural en Fuenteguinaldo. Aprovecha estos meses de pandemia para pintar y acondicionar el establecimiento, cerrado durante mucho tiempo, con la intención de retomar la actividad en julio, mes en el que ya tiene una reserva para quince días.

Cumplir las exigencias de Sanidad no es un gran problema para este tipo de negocios, ya que la desinfección tan sólo entraña un protocolo de limpieza más concienzudo. Eso sí, los huéspedes no podrán disfrutar de obsequios y muestras habituales en este tipo de alojamientos, y el trato con ellos se limitará a la entrega de llaves por parte del arrendatario.

“Las aplicaciones móviles y los códigos QR nos facilitan el entregar mapas y guías turísticas al huésped sin tener que sentarnos junto a ellos físicamente”, explica Ana Cámara.

Para los hoteles rurales las tareas de protección resultan algo más “engorrosas”, según apunta Milagros Martín, que ya prepara su negocio en San Felices de los Gallegos. Dado que alojan a más de una familia a la vez y comparten espacios como el restaurante, asegura que necesitan adaptar su establecimiento y recurrir a mamparas.

Tanto ella como José María Sánchez, que posee un negocio similar en la turística localidad de La Alberca, comienzan a acoger huéspedes puntuales que deciden pernoctar allí, cuando hasta ahora tan sólo funcionaban como hotel para el personal laboral que lo requería.

Los hosteleros con este tipo de negocios en pequeños municipios de la provincia se muestran optimistas de cara al verano, y coinciden en que “la gente huirá del bullicio”. Afirman que un turismo a menor escala, en el que no hay tanto contacto con desconocidos y prácticamente se convive con el núcleo familiar, amigos o pareja, implica un riesgo mínimo de contagio.

Lo que todos esperan ansiosos es poder recibir a su clientela habitual y llenar la agenda. “La mayoría de los clientes son de fuera, especialmente vienen muchos madrileños”, subrayan. Aunque algunos, como José María Sánchez, añaden que “nos hemos sorprendido estos días con clientes de la zona”.

A su modo de ver es una buena ocasión para que los salmantinos hagan escapadas rurales dentro de la propia provincia, y sugieren que las reservas irán en aumento.