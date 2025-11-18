Los escolares de Santa Marta, protagonistas de los actos del 25-N El Consistorio impulsa una marcha con los escolares, teatro y un concurso artístico

EÑE Santa Marta de Tormes Martes, 18 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha dado a conocer la programación que ha organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una cita que cada 25 de noviembre reúne a instituciones, colectivos y ciudadanía en torno a la defensa de la igualdad y el rechazo a cualquier tipo de violencia machista. En esta ocasión, y como viene siendo habitual, el protagonismo recaerá en los más pequeños del municipio, quienes participarán activamente en diferentes actividades educativas y simbólicas pensadas para reforzar valores de respeto y convivencia.

En este sentido, la jornada comenzará a las 11:30 horas con la tradicional 'Marcha por la igualdad', un recorrido que cada año reúne a cientos de escolares procedentes de los colegios San Blas, Carmen Martín Gaite y Miguel Hernández. Los menores partirán desde sus centros para dirigirse a la plaza de España, punto en el que se encontrarán todos los participantes. Una vez allí, los estudiantes asumirán un papel central al encargarse de la lectura del manifiesto contra la violencia de género, un gesto con el que se pretende mostrar su compromiso con la igualdad desde edades tempranas y fomentar conductas libres de discriminación o violencia.

Por la tarde, la programación se abrirá al conjunto de la ciudadanía con una propuesta cultural. El grupo de teatro 'Zaranda' presentará a las 19:00 horas en el auditorio Enrique de Sena su obra «Trama en el chalet». La entrada será gratuita y el acceso permanecerá abierto hasta completar el aforo.

Por otro lado, dentro del programa del 25-N, el Ayuntamiento vuelve a apostar por el concurso 'Pequeños talentos por la igualdad', dirigido a los escolares de Primaria de los centros educativos. Este certamen invita a los estudiantes, tanto de manera individual como en grupo, a expresar mediante cualquier disciplina artística su visión sobre la igualdad y las relaciones saludables.

De este modo, los trabajos podrán entregarse en cada colegio hasta el 24 de noviembre, y optarán a uno de los tres premios establecidos, consistentes en distintos lotes de material escolar.

La entrega de premios se celebrará el 1 de diciembre a las 17:00 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial, culminando así una programación que busca educar, sensibilizar y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad.