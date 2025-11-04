Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Desayuno saludable con los escolares de Santa Marta. EÑE

Los escolares de Santa Marta aprenden a preparar desayunos saludables en la Escuela Municipal de Hostelería

La actividad está dirigida para los alumnos de 3º de Primaria

EÑE

Santa Marta de Tormes

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:20

Los escolares de 3º de Primaria de los tres colegios de Santa Marta de Tormes participan estos días en los talleres de desayunos saludables organizados en la Escuela Municipal de Hostelería. La actividad forma parte del Programa Mixto de Formación y Empleo Catering Social, una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León a través del Ecyl.

Los primeros en disfrutar de la experiencia han sido los 18 alumnos del colegio San Blas, que han estado acompañados por la concejala de la Escuela, Soraya Sánchez, y la concejala de Educación, Juani Rubio. En las próximas jornadas será el turno de 31 escolares del colegio Carmen Martín Gaite y de otros 31 del colegio Miguel Hernández.

Durante el taller, los niños no solo han degustado un desayuno compuesto por agua, yogures con topping de fruta, miel y frutos secos, además de galletas saludables de avena, sino que también han participado activamente en su preparación. La propuesta busca enseñarles la importancia de mantener una alimentación equilibrada y basada en productos frescos.

«Nos parece importante fomentar los hábitos saludables desde una edad temprana para esquivar el riesgo de adquirir costumbres alimentarias perjudiciales, como el abuso de la bollería o de otros productos prefabricados. Además, en Santa Marta contamos con una escuela en la que los niños se pueden familiarizar con el entorno de la cocina, colaborando con los profesionales en elaboraciones sencillas como han hecho hoy», ha explicado Juani Rubio.

