¿Es esta la carretera más cochambrosa de toda Salamanca?

La situación del polígono industrial El Inestal vuelve a cobrar actualidad a raíz de las últimas protestas de los empresarios de la zona por las dificultades que entrañan los dos accesos, tanto el de la carretera de Macotera como el de la de Mancera.

La vía principal del polígono que precisamente comunica ambos accesos, a pesar de que se pavimentó en 2013 con 150.000 euros que asumió íntegramente la Diputación, sigue generando problemas diarios por la estrechez de la calzada a los vehículos de gran tonelaje que entran y salen de las fábricas.

Pavimento con baches, suciedad y falta de mantenimiento en general son otras de las deficiencias que ha recogido la formación política Peñaranda en Común (PEC) y que se presentarán, junto a fotografías y vídeos, en el pleno ordinario previsto para mañana, lunes. “Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias con las que cuenta una entidad local, no obstante no hemos de olvidar que es competencia de cada ayuntamiento el velar por el adecuado mantenimiento de todas y cada una de las infraestructuras de su municipio. La falta de inversiones desde hace años se hace cada vez más evidente por lo que pedimos al equipo de Gobierno que no sólo intensifique las reuniones con las administraciones competentes sino que, de cara a ejercicios venideros, se consignen las partidas presupuestarias necesarias con las que dar solución a la situación denunciada”, afirman desde PEC.

El creciente desarrollo industrial en otras zonas del término municipal peñarandino, como la carretera de Aldeaseca de la Frontera y la de Madrid, ésta última con un polígono industrial proyectado a iniciativa privada, hace que los empresarios del polígono El Inestal teman quedar en el olvido. Desde la pasada primavera, la pandemia del COVID-19 está generando, además, importantes contratiempos para la mayoría de los negocios asentados en dicha zona para los que resultaría vital un plan de reactivación y promoción.