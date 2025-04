El equipo de Gobierno de Béjar tramitará este mes la modificación presupuestaria para consolidar el talud de la calle Arco de Monte La oposición ha culpado al alcalde de no incluir toda la documentación y la sesión ha concluido con un compromiso expreso a pesar de no saber qué cuantía es necesaria para esa intervención.

El pleno extraordinario celebrado en Béjar para solucionar el problema del talud de la calle Arco del Monte ha concluido con el compromiso del alcalde y el equipo de Gobierno para tramitar en este mes la correspondiente modificación presupuestaria que permita esa intervención.

Con diez minutos de retraso, ha dado comienzo esta mañana de martes el pleno extraordinario convocado para tratar, como único tema, la búsqueda de una solución definitiva para el talud ubicado en la calle Arco del Monte que tanta preocupación causa en los vecinos allí residentes.

El alcalde, Luis Francisco Martín, ha comenzado la sesión solicitando el parecer del secretario municipal a la hora de convocar esa sesión en vista de las declaraciones vertidas por el PSOE en un comunicado en las que se acusa al regidor de cometer una ilegalidad en ese asunto. El secretario ha asegurado que el pleno fue convocado en tiempo y forma y el alcalde ha dejado entrever que existen cuestiones oscuras en el tema de la calle Arco del Monte. Además, ha aclarado que el pleno se ha convocado únicamente para ese asunto y para dotar una partida presupuestaria para solucionar ese problema y también ha recordado que se planteó al pleno hace unos meses una partida de 80.000 euros y que fue desestimada.

Además, Martín ha asegurado que ha solicitado informes a los servicios jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento para establecer el coste de esa intervención y luego promoverá el esclarecimiento de las responsabilidades correspondientes.

El portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, ha recordado que el pleno estaba convocado para aprobar «algo», pero faltan en el expediente informes para solucionar ese problema. «Pensé que veníamos a aprobar algo, pero creo que no se va a aprobar nada» ha afirmado y, también, ha culpado al alcalde de «inacción» a la hora de incorporar los informes en el expediente. «No sé qué venimos a aprobar porque, para eso, se necesita que se diga de dónde se va a sacar el dinero y cuánto cuesta», ha concluido en su primera intervención.

La concejala no adscrita, Araceli Dorado, ha recordado que el remanente de tesorería debe guardarse para catástrofes y otras contingencias como es el caso de Arco del Monte. «Es un problema que atañe a vidas personales y esto no va a sentar un precedente» ha afirmado para continuar con la idea de que corren peligro las vidas y las viviendas de los afectados. «Abogo para que se haga todo lo posible para que se solucione a la mayor brevedad y que nos unamos todos. Que si faltan expedientes, se redacten cuanto antes para que no pase ninguna desgracias», ha defendido.

La otra edil no adscrita, Olga García, ha culpado al alcalde de comenzar la sesión echando balones fuera y ha reconocido que no es agradable asumir esa situación. «Han pasado 36 días desde el pleno ordinario en el que se habló de este problema, pero tenemos a los vecinos esperando» ha afirmado para asegurar también que: «al paso que vamos, pasarán 90 días y seguiremos con las mismas», ha concluido.

El portavoz del PSOE, Antonio Cámara, ha querido defender a su grupo tras las acusaciones vertidas por el alcalde al inicio de pleno. «Usted no ha cumplido y la ley nos convoca porque el pleno se ha convocado automáticamente» ha afirmado para asegurar también que: «Es evidente que es necesario tirar del remanente de tesorería en este caso». Por otro lado, ha acusado al alcalde de no iniciar el procedimiento de modificación presupuestaria y, en su opinión, es un nuevo incumplimiento del alcalde y el equipo de Gobierno. «Nosotros le hemos pedido que haga algo y no lo ha hecho. No han hecho nada. Lo primero que tenemos que saber es lo que va a costar, pero tampoco hay informe. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es una nueva situación de parálisis y inacción en la que usted es el máximo responsable y no podemos votar nada», ha dicho para concluir su primera intervención.

Ante estas intervenciones, el alcalde, Luis Francisco Martín, ha afirmado que el pleno vuelve a lo mismo que el día anterior en el pleno ordinario. «Siempre se pretende tener la razón para echar la culpa al alcalde. Hablan de 36 días, pero este problema lleva 20 años con las primeras licencias de construcción y usted - dirigiéndose a Antonio Cámara- tampoco hizo nada cuando gobernó», ha afirmado. «Es muy bonito culpar al equipo de Gobierno, pero tengo dudas de que aquel terreno sea del Ayuntamiento» ha comentado en base a unos informes para añadir que están manejando dinero público y es necesario trabajar con cuidado. «Me dicen que, en 36 días, no he traído nada, pero tampoco hicieron nada los anteriores alcaldes Antonio Cámara o Elena Martín Vázquez. Nadie ha hecho nada por estos vecinos en veinte años», ha defendido. En un primera valoración, Luis Francisco Martín ha hablado de un presupuesto de unos 300.000 euros con cargo al remanente de tesorería, pero ha asegurado que es una valoración ya que no existen más presupuestos en el expediente desde 2011. «No me exijan a mi traer presupuestos y proyectos en 36 días después de tantos años en un problema mal ejecutado desde 2004», ha afirmado para añadir que el informe jurídico será trasladado al resto de grupos políticos en una reunión de los portavoces ya que, en su opinión, es necesario depurar responsabilidades. Finalmente, ha invitado a los concejales a votar a favor de iniciar ese expediente de modificación presupuestaria «pertinente» para habilitar los fondos necesarios para consolidar el talud de la calle Arco del Monte.

En su segunda intervención, Javier Garrido ha culpado al alcalde de no llevar todos los informes necesarios al pleno para abordar la parte resolutiva del orden del día del pleno, es decir, debatir y aprobar una modificación presupuestaria que, según ha defendido, no estaba iniciada.

Por su parte, Araceli Dorado ha reconocido que no es culpa del actual equipo de Gobierno, pero ha recordado al alcalde que, en la actualidad, gobierna en el Ayuntamiento desde 2023, es decir, desde hace dos años cuando ya podía estar solucionado.

En su segunda intervención, Olga García ha calificado al alcalde de «inconsciente» por no valorar que haya riesgo inminente de caída en el talud y, después, depure todas las responsabilidades de ese tema.

Como última intervención de la oposición, Antonio Cámara, ha reconocido que es un problema iniciado con la construcción del edificio, pero ha recordado que los expedientes se iniciaron en 2023 bajo su mandato. «No es una cuestión de echarse culpas. Simplemente planteamos que es una situación con urgencia, que se está demorando demasiado» ha afirmado para afirmar que los propios vecinos tienen presupuestos mientras el Ayuntamiento carece de ellos. «No hay nada que se pueda votar, no hay modificación presupuestaria, pero sí le manifiesto la voluntad de este grupo para que siga con todas las potestades y realice, en el menor tiempo posible, esa modificación presupuestaria y toda la tramitación», ha concluido.

Ampliar Los vecinos han conversado con el alcalde y el concejal de Gobernación tras el pleno. TEL

El resto de concejales también han mostrado el apoyo al alcalde para que tramite ese cambio presupuestario y el pleno extraordinario ha terminado sin votación, pero con el compromiso del alcalde de llevar este asunto a un pleno ordinario o extraordinario para dejar claro un mensaje de tranquilidad para los vecinos con los que ha conversado después acompañado por el concejal de Gobernación, Javier Hernández. Allí, Hernández ha advertido que la licencia recogía que el Ayuntamiento no asumiría los gastos de desbroce y que se trata de un caso complejo a nivel urbanístico. Aún así, los afectados han mostrado su decepción con la sesión celebrada ya que considera que ha sido «una pérdida de tiempo» para un problema que viene de lejos.

