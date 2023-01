Enrique, de Andorra a Puerto de Béjar para empezar desde cero

—He estado dedicado al sector empresas como directivo de un grupo muy importante durante 21 años. Sin embargo, por circunstancias, me quemé laboralmente y con la pandemia me replanteé muchas cosas. Entonces decidí venirme aquí a hacer una vida más tranquila.

—Mi padre era de Béjar y mi madre de Puerto de Béjar. Se casaron y emigraron a Cataluña. Yo nací allí pero me quedé huérfano de padre con tres años y disfrutaba los veranos con mi abuela en Puerto de Béjar. Llegaba al pueblo cuando acababa el colegio a finales del mes de junio y no regresaba a Cataluña hasta después de las fiestas del Cristo a mediados de septiembre. Como dice esa frase, todos regresamos a aquellos lugares donde has sido feliz. Mi infancia la recuerdo en Puerto de Béjar con mucha felicidad. En aquella, había muchos más habitantes, entre 800 y 900 vecinos, en torno a los años 1990 y 1992.

¿Cuándo llegó a Puerto de Béjar para instalarse definitivamente?

—Llegué en mayo de 2021 y comencé mi nueva etapa con un proyecto empresarial con mi primo ya que nos hicimos cargo de la gestión del hotel del jardín del Coto del Carmen. Sin embargo, por circunstancias, decidimos cerrarlo y emprender otra etapa. He estado buscando trabajo de forma activa y empezaré a trabajar en Guijuelo ya que siempre me he dedicado a la gestión y administración de empresas. Me voy a dedicar a desarrollar temas comerciales y quiero mostrar mi agradecimiento al empresario de Guijuelo que me ha dado la oportunidad.

¿Comenzar de cero ha sido fácil?

— No, el regreso al mundo rural no