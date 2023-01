Enrique Crespo, cirujano: “No todos los equipos pueden ir al Carnaval del Toro”

Tras su reciente nombramiento como “Hijo Adoptivo”, el cirujano taurino Enrique Crespo visita Ciudad Rodrigo para preparar la Enfermería ante la próxima celebración del Carnaval del Toro.

¿Cómo se recibe el reconocimiento de “hijo adoptivo”?

—La verdad es que primero extrañado e impresionado; una vez que asumes lo que significa ser ‘hijo adoptivo’ de una ciudad, con muchísima alegría y muchísima honra. No es fácil que una persona fuera de su tierra reciba este reconocimiento. Hay gente con muchos más méritos que yo para este honor, por eso considero que es inmerecido, por toda la gente que estaría antes para ser nombrado ‘hijo adoptivo’

¿Cómo recuerda la primera vez que llegó a Ciudad Rodrigo?

—Lo recuerdo con alegría. Fue en 1985, todavía siendo estudiante de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, el entonces alcalde de Ciudad Rodrigo, Miguel Cid, se puso en contacto con mi padre, Enrique Crespo Neches, con el que viene la primera vez para ver cómo se montaba la Enfermería y luego ya aquél año vinimos con la gente del equipo de mi padre y compañeros estudiantes de Medicina.

¿Ha cambiado mucho el Carnaval del Toro en estas cuatro décadas?

—Desde luego, desde nuestro punto de vista en aquellos primeros años no había tantos heridos, no tan graves aunque tuvimos la desgracia del muchacho de Lumbrales, que nunca se me olvida. Eran unos carnavales que vivíamos muy contentos en los que en cuanto acababan los festejos salíamos de fiesta, de peñas —recuerdo la peña del “UMO” y otras muchas—, los bares y las discotecas, de las que regresábamos directamente a trabajar sin ni siquiera pasar por el hotel.

¿Con qué se queda de estos años?

—Con los buenos recuerdos y, lo primero por supuesto, el cariño de la gente de Ciudad Rodrigo y de la comarca, y luego lo bien que se han portado con nosotros las distintas Corporaciones municipales, desde Miguel Cid hasta Marcos Iglesias. Todo lo que hemos pedido nos lo han concedido, no es solo la honra de ser nombrado ‘hijo adoptivo” sino de que sigan contando con mi equipo para seguir atendiendo el Carnaval del Toro.

¿Qué le lleva a seguir viniendo al Carnaval del Toro?

—En el Carnaval del Toro se viven situaciones muy críticas y muy dramáticas; con el paso de los años ya no se vive como en aquellos tiempos de juventud, pero seguimos viniendo por dos motivos, porque como cirujanos, médicos, enfermeros... sentimos que podemos ser útiles, y en segundo lugar porque es una forma de agradecer a la ciudad la confianza y el cariño que nos tiene.

¿Cuenta con un “núcleo fuerte” en su equipo?

—Sí, somos un grupo de nueve personas que formamos ese ‘núcleo fuerte’ que somos prácticamente los mismos de la primera época, incluso compañeros que viven lejos, como los doctores Navas y Gallego, de Málaga y Córdoba, acuden la cita cuando les solicito su colaboración para el Carnaval del Toro. Evidentemente todos los años se apunta gente joven, que nos ayuda mucho, pero este ‘núcleo fuerte’ funcionamos como un equipo y hacemos de todo todos, casi sin necesidad de hablarnos.

¿Cómo valora la renovación de la Enfermería?

—Primero agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que se haya preocupado, que no todos los ayuntamientos lo hacen, por hacer unas instalaciones más acordes a los tiempos actuales. La Enfermería era la misma que diseñó mi padre, Crespo Neches, y las cosas han cambiado para mejor. Hoy estamos aquí para, con la arquitecta municipal, revisar los últimos detalles.

¿Qué diferencia a la plaza de Ciudad Rodrigo?

—Fundamentalmente, que en Ciudad Rodrigo tienes que estar ‘en guardia’ más de medio día, lo que implica un gran desgaste físico y mental. Seguro que habrá equipos iguales o mejores que el nuestro, pero no todos están preparados para afrontar un Carnaval del Toro.