Enrique Crespo, cirujano de Ciudad Rodrigo y positivo asintomático: “Tristemente quedan muchas muertes a pesar de haber superado el pico”

–No, porque en principio esta no es mi especialidad además de que soy una persona tremendamente aprensiva, un cobarde ante el dolor muy al contrario de lo que era mi padre. De todas formas, cuando me confirmaron que era positivo, afortunadamente me lo tomé con mucha calma porque era algo que ya llevaba rumiando varios días y la evolución de la enfermedad que ha sido muy buena en mi caso ha hecho que no me alarmara mucho.

“La pérdida del gusto y el olfato y el operar a una mujer con coronavirus me decidieron a hacerme la prueba que confirmó que me había contagiado”

–¿Y la vuelta al trabajo, para cuándo cree que podrá ser?

–A los 15 días del primer positivo, tengo que repetirme la prueba, porque según me comentan la pérdida del gusto y del olfato pueden alargarse más en el tiempo. Una vez que dé negativo, tendré que permanecer en aislamiento otros cuatro días y luego ya me podré reincorporar, que la verdad va a ser también duro y complicado porque desde mediados de marzo suspendimos en la clínica tanto las consultas como las operaciones no urgentes y habrá mucho trabajo.

–¿Desde un punto de vista profesional, cuánto piensa que queda para superar la crisis?

–Lo que sé lo sé por compañeros de profesión, porque esta no es mi especialidad, pero me siento esperanzado primero porque me comentan que el pico ya lo podríamos haber superado y por las noticias que me llegan de la clínica es que la situación es mucho más tranquila. Tristemente, todavía quedan que lamentar muchas muertes y la vuelta a la normalidad será progresiva.

–¿Qué echa de menos estos días de aislamiento?

–Sin duda la Semana Santa. Fue la primera vez en la vida que no nos pudimos reunir la familia en Zamora para vivir las celebraciones, pero por delante quedan muchas semanas santas y muchas primaveras. Ánimo.