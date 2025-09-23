Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Enfoque en la calidad de vida y espacios en Villarino

El Ayuntamiento aborda las necesidades del día a día del municipio y ya prepara cambios y mejoras en varias de las instalaciones más importantes

S. DORADO

Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00

Desde que el nuevo alcalde asumió el cargo en abril, el Ayuntamiento ha trabajado en diferentes áreas a pesar del poco tiempo transcurrido. Entre las actuaciones realizadas destacan, por ejemplo, la finalización del parque Peña Mora.

También el acondicionamiento y mejora de parques municipales, para ofrecer zonas de ocio más seguras y agradables. Además, hay que resaltar el impulso de medidas de eficiencia energética en locales municipales, con el objetivo de reducir costes y apostar por la sostenibilidad.

Es un inicio, pero marca la línea de trabajo que quiere seguir el Ayuntamiento: mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar los recursos del municipio. «Lo más importante ha sido ir resolviendo los problemas del día a día del municipio», asegura el regidor, Matías Martín.

«En realidad, considero que todo en general es relevante, porque cada actuación, por pequeña que parezca, contribuye a mejorar la vida de nuestros vecinos», puntualiza.

En estos momentos el Consistorio va a empezar a trabajar en el acondicionamiento de las piscinas y las zonas deportivas con el fin de que los vecinos puedan disfrutar de instalaciones de calidad. «Estamos enviando cartas a los propietarios de las parcelas situadas en el municipio y en su entorno para que procedan a su limpieza». El objetivo es prevenir incendios que pongan en riesgo a la población.

Próximamente comenzará la segunda fase del cambio de la tubería general de agua. También continuarán las actuaciones con el acerado y la pavimentación de la plaza del Sagrado y la Calle Cumbre, Calle D. Luis Filgueira Canal, así como en otras calles que se encuentran incluidas en los proyectos municipales. «Estas y muchas acciones son las que queremos llevar a cabo para que nuestros vecinos, vecinas y visitantes disfruten de nuestro pueblo».

