0 Placas solares en las piscinas. S. DORADO
La energía solar gana terreno en Alba de Yeltes

Instalaciones municipales de la mano de placas fotovoltaicas, renovación de redes y un futuro dorado con un completo centro para mayores

S. DORADO

Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00

El municipio de Alba de Yeltes se consolida como una de las localidades salmantinos que apuesta por las energías renovables. Así, la energía solar abastece varias instalaciones municipales sumándose a la era moderna, lo que a su vez se traduce en un importante ahorro, un factor sustancial para un pueblo.

Las piscinas municipales, el centro de salud y el sondeo de agua ya cuentan con placas fotovoltaicas, y una vez cumplido el año desde su instalación se podrá comprobar el beneficio de esta iniciativa, que también se extenderá próximamente al alumbrado eléctrico, que contará con otra estación de placas con baterías, si es posible durante el próximo año, ya que el plan ya está sobre la mesa.

Por otro lado, se arreglará el frontón con ayuda de Adecocir, en base a un presupuesto de 40.000 euros. Además, el pueblo está ya en la recta final de la renovación total de redes de abastecimiento con los Planes Provinciales. En los próximos años se completará este objetivo.

Cabe destacar también el Plan de Sequía, con el que se realizó la tubería de la toma de agua hasta el depósito. Entre las previsiones a futuro, está el asfaltado de las calles en las cuales se va renovando la red de saneamiento y abastecimiento, de subvención en subvención, pero sin pausa.

Pero Alba de Yeltes no se limita a las infraestructuras básicas ni a la mejora de instalaciones, sino que tiene ambiciosos planes como un centro para mayores, que contaría con ayudas de la Junta de Castilla y León y de la Diputación provincial, un proyecto de obra nueva con varias salas, cocina y gimnasio, como un centro de día: un gran multiusos que sin duda obsequiará al pueblo salmantino con un gran salto en calidad de vida y servicios, mejorando el día a día de los usuarios. Durante los próximos años Alba de Yeltes podrá presumir de importantes cambios.

