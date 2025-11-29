Encuentro de policías locales de Salamanca para impulsar una asociación El Ayuntamiento de Guijuelo acoge la jornada con la idea de crear un foro de encuentro e ideas

El encuentro se celebró en el Ayuntamiento y contó con el recibimiento del alcalde y de la primera teniente de alcalde.

TEL Guijuelo Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:55

El Ayuntamiento de Guijuelo acogió este sábado un encuentro de responsables de las policías locales de la provincia con el objetivo, entre otros aspectos, de impulsar la creación de una asociación que aglutine a jefes y mandos con el objetivo de que sirva como foro de encuentro e ideas.

Así lo puso de manifiesto el jefe de la policía local de Guijuelo, Clemente Iglesias, que contó también con la presencia del alcalde, Roberto Martín, y la primera teniente de alcalde, Yolanda Alonso. Se trata de dar ideas y afrontar retos ya que, como señaló Iglesias, los agentes de la policía local son los más cercanos al ciudadano y los primeros que, en muchas ocasiones, atienden diferentes tipo de emergencias.

En el encuentro, que se desarrolló en el Consistorio de Guijuelo, participaron los responsables de todas las policías de la provincia (Peñaranda, Salamanca, Santa Marta, Alba de Tormes, Terradillos, Carbajosa y Ciudad Rodrigo), salvo Béjar, que no pudo acudir, si bien, forma parte también del proyecto.