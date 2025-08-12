Encuentro en Membribe por San Roque

TEL Membribe Martes, 12 de agosto 2025, 05:00 Compartir

La llegada de las Noches de Cultura a Membribe ha abierto ya la actividad previa a las fiestas de San Roque, que comenzarán el jueves de forma oficial con una sesión de cine organizada por el Ayuntamiento.

La localidad honrará a su patrón el día 16 de agosto, pero la actividad dará inicio antes, como es costumbre, ya que la comida popular del día 15 de agosto es, junto con los festejos del día 16, uno de los momentos más esperados para los vecinos e hijos del pueblo, que regresan para disfrutar de unos días de descanso y, de paso, para vivir la fiesta del pueblo. La paella espera de nuevo congregar a varios centenares de personas, que comerán juntos protegidos del sol gracias a la carpa instalada por el Ayuntamiento. Será el momento de los encuentros y reencuentros, ya que es una de las jornadas más multitudinarias. Y es que, al ser festivo en toda España y coincidir este año en viernes, se espera una notable afluencia.

Los actos religiosos en honor a San Roque, con la procesión y el posterior convite ofrecido por el Ayuntamiento, que preside Marta Barriga, congregarán también a numerosos vecinos en el día grande de las fiestas de la localidad. Es, sin lugar a dudas, el día más destacado de todo el año en el pueblo porque se honra al patrón y porque es la jornada de mayor concentración de vecinos e hijos del pueblo.

La música nocturna también tendrá su espacio, ya que serán tres las noches con actividad, contando con la música del Trío Marfil, del Trío Obsesión y de DJ Conri, quien será el encargado de cerrar las fiestas con su música en la noche del domingo. Este año llegará también a Membribe la actividad 'La ruleta del reciclaje', que patrocina la Diputación, así como una actividad de minichef, hinchables y la fiesta de la espuma para refrescar el ambiente. En definitiva, un programa en el que todos pueden participar y que, a buen seguro, dejará un grato recuerdo cuando cada hijo del pueblo regrese a su lugar de residencia.

El programa

Jueves, día 14

22:00 horas. Sesión de cine con 'Padre no hay más que uno' y chocolate con churros.

Viernes, día 15

15:00 horas. Paella popular ofrecida en el Ayuntamiento.

23:30 horas. Actuación musical con el Trío Marfil.

Sábado, día 16

12:00 horas. Misa con un grupo folclórico y, a continuación, convite ofrecido por el Ayuntamiento.

18:00 horas. Actividad Minichef.

23:30 horas. Actuación musical con el Trío Obsesión.

Domingo, día 17

11:30 horas. Hinchables y fiesta de la espuma.

12:00 horas. Ruleta de reciclaje con premios.

18:30 horas. Teatro: 'Autoescuela Fitipaldi de una peseta de propina'.

23:30 horas. DJ Conri.

Marta Barriga (alcaldesa de Membribe): «Hemos instalado un sistema de telegestión en el depósito» Las fiestas congregan cada año a numerosos hijos de Membribe, que regresan a sus orígenes para disfrutar del descanso y de unas actividades que, este año, han crecido con las Noches de Cultura, según destaca la alcaldesa de la localidad. ¿Qué destaca de la programación de este año? —Aparte de las fiestas como tal, tenemos también las Noches de cultura de la Diputación, que comenzamos el 11 con teatro. Seguiremos con folk el día 13 y cine el 18. Lo demás sigue el esquema habitual con actividades como la paella el día 15, cuando contaremos con bastante gente, o los actos del patrón del día 16. En cuanto al día a día en el pueblo, ¿qué iniciativas se están desarrollando? —Se han ejecutado los Planes Provinciales en mejoras de calles y también se ha terminado la depuradora de Navagallega. Con ayudas del Plan de Sequía hemos instalado un sistema de telegestión para intentar controlar el consumo real que sale del depósito y mejorar de ese modo la gestión en caso de que haya fugas. Membribe también sigue a la espera de la llegada de la fibra, ¿verdad? —Sí. Estamos pendiente de que llegue. Se supone que a finales de año va a tener que estar.