Emilio Hernández, presidente de Carnavaldeltoro.es: “No éramos cuatro locos los que esperábamos para oír la campana”

Este Carnaval será más relajado para Emilio Hernández, ya que Carnavaldeltoro.es se desembaraza de los exigentes directos de los encierros. El compromiso, sin embargo, lejos de estancarse, crece, y el presidente de la asociación conquista nuevas metas.

–¿Cómo fue enterarse de que sí habría Carnaval este año?

–Nos pusimos muy contentos; la esperanza es lo último que se pierde, apoyábamos que se siguiera trabajando por si se podía hacer. Si se complicaba la cosa y había que retrasarlo, pues nada. Pero si no lo teníamos preparado, y llegaba el día...

–¿Cómo cambia la pandemia las actividades de la asociación?

–Nos han limitado el aforo en Campanazo, en la parte de abajo, y luego se van a repartir de distinta manera los pañuelos para que no haya congregación de gente, que no haya gente apelotonada. No se repartirán en la calle como se ha hecho otros años. Siempre acude mucha gente mayor, que son los más vulnerables, y queríamos escapar de ese problema. También se acotará y limitará la plaza, a parte de eso, para que haya menos gente, así que solo habrá un acceso a la plaza para poderlo controlar. La Policía Local limitará el aforo en la parte de abajo, ya que la de arriba ya tiene aforo limitado de por sí. No nos han pedido nada más. También cambió el lugar de los coloquios.

–¿Ha sido más difícil prepararlo todo?

–Ha sido a “matacaballos”, teníamos que parar todo para no trabajar en vano, y ahora, hemos ido corriendo a hacer los carteles, todo corriendo; nos ha pillado el toro, nunca mejor dicho.

–¿Hay novedades?

–Se decidió que organizaríamos un espectáculo de pirotecnia. Acordamos que cuando el alcalde diera Cenizos se haría. Queremos, con esto, colaborar de una manera diferente, que no sea solo toros lo que haya. Sabemos que a la gente le gusta, pasan mucho tiempo en la calle en Carnaval, y es una buena empresa. Se valoraron otras propuestas como conciertos, pero a causa de la covid, decidimos hacer esto.

–¿Qué se siente al ver a tanta gente implicada con el Campanazo?

–Ya estamos más acostumbrados, pero siempre respiramos tranquilos cuando todo ya ha pasado y no ha habido ningún problema. El primer año sí fue más tenso; no sabíamos qué podría pasar. Luego vimos que no éramos solo nosotros los cuatro locos que estábamos esperando para oír la campana. Eso fue un subidón.