Los municipios que acabaron el pasado curso en riesgo de no poder abrir sus puertas en el nuevo 20-21 han conseguido mantener al menos sus cifras de alumnos y no perderán la escuela. El único centro que no ha corrido esta suerte es el de Valdelamatanza, que depende se ha quedado con un solo escolar y por lo tanto no abrirá sus puertas.

Una quincena de municipios de la provincia tenían entre tres y cinco alumnos el pasado curso académico y varios de ellos han conseguido incluso incrementar esta cifra. En esta situación están San Muñoz, que ha pasado de cuatro a seis o Aldehuela de la Bóveda, que tenía cinco alumnos a partir de ahora serán siete.

Municipios que han logrado mantener sus escuelas rurales para el curso que arranca la próxima semana son Machacón, Cilloruelo, Castellanos de Villiquera, Galindo y Perahuy, Gracihernández, San Pedro de Rozados o Pedraza de Alba.

También consigue mantener el alumnado, con tres escolares matriculados para el presente curso, el colegio de Retortillo que cuenta con la colaboración del Consistorio, que preside el alcalde Eustaquio Martín, que está realizando el proceso de contratación de personal para la realización de las tareas de limpieza.

Algo mejor está la situación en el colegio de Sequeros, perteneciente al Colegio Rural Agrupado “Altozano”, que ha conseguido sumar un nuevo alumno, alcanzando los cuatro escolares matriculados. Este CRA gestiona, además de Sequeros, los centros escolares de Garcibuey, Mogarraz, San Martín del Castañar, San Miguel de Robledo y Villanueva del Conde.