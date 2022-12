El último sastre de la capa bejarana: José Luis Iglesias, ejemplo de tradición textil

Una capa suele pesar en torno a los tres kilos y requiere cinco metros de paño bejarano para su confección. En cuanto a los colores, suele utilizarse el color negro, azul oscuro, verde y marrón y el interior suele ser de terciopelo rojo y granate aunque se pueden usar otros colores como azul o verde. No precisa de ningún cuidado especial más allá de sacudirla de vez en cuando. Tampoco permite su limpieza mediante un paño húmedo ni llevarla a la tintorería para que la materia prima no pierda sus propiedades.

Se trata de una prenda que aporta elegancia, estilo y distinción que fue más utilizada en los siglos XIX y XX. Su uso ha ido decayendo a medida que ha ido evolucionando la moda con la aparición de nuevos tejidos. Sin embargo, se trata de una prenda inmortal que sigue confeccionándose en la actualidad aunque en menor medida. En un principio, la capa era una prenda únicamente destinada al público masculino para lucimiento de los caballeros pero, después, se crearon modelos para adaptarla al cuerpo femenino y facilitar que lucieran también esa prenda.

Béjar fue una de las ciudades pioneras en la fabricación de la capa realizada a partir del paño y, por ello, también esa prenda recibe el nombre de capa bejarana o “pañosa”. Y la ciudad tuvo en el sastre José Luis Iglesias al último sastre centrado exclusivamente en la confección de prenda en su propio taller después de dejar atrás la confección de trajes y demás vestimentas para caballero y para señora.

Se jubiló hace quince años y vendió su taller ubicado en plena calle Mayor de Béjar. De aquellos años en su sastrería, tan sólo quedan los recuerdos y el cartel del taller, ejemplo de la nostalgia de aquella etapa de trabajo incesante. Guarda en su casa los útiles y herramientas que utilizaba en la confección como las grandes tijeras para cortar el paño, un metro, una tablilla con cinta métrica para marcar el redondeo inferior de la capa, la escuadra, el tablín para apoyar los pies y la tiza para marcar, entre otros.

Empezó en el oficio de sastre por su padre, que también se dedicaba a hacer capas. Aprendió de él todas las técnicas y trucos para trabajar en esa prenda de invierno y recuerda que vivían en el mismo edificio en el que se encontraba el taller también en la calle Mayor, que dirigía su madre, con ocho empleados. Con el fallecimiento de su padre, José Luis Iglesias pasó a ocuparse del negocio familiar ya que sus hermanas emigraron fuera de Béjar. Tenía entonces 18 años y dedicó toda su vida a la sastrería hasta su jubilación. Afirma que fue sastre “al principio, por obligación” porque dejó de estudiar. Recuerda que estando un día en el parque, “mi padre me agarró de la oreja, me llevó a la sastrería y me dijo: tú te sientas ahí y se acabó el estudiar”. Gracias a ese gesto, la sastrería se convirtió en una gran ilusión y en una trayectoria profesional en la que, además, recibió ofertas para salir fuera de Béjar pero las rechazó para dedicarse a su pasión, la capa bejarana. Durante su etapa profesional, contó con la inestimable ayuda de Ana María, con la que se casó en 1974 y tuvo una hija, Ana. Comenzó confeccionando trajes, abrigos y otras prendas de caballero y señora porque “entonces se encargaban pocas capas” ya que “era una prenda cara y no estaba de moda”.

Con el paso de los años, los encargos fueron creciendo y se fue especializando en la confección de esa prenda de abrigo dejando atrás la sastrería de ropa porque “no podíamos atender ambas cosas” ya que “hacíamos todas las capas a mano”. El auge de las capas llegó en los años 80 tanto para hombre y mujer pero Iglesias asegura que son las mujeres quienes han tenido siempre una habilidad especial para lucir la capa porque “tiene un sentido distinto para el vestir y para todo” pero, en el caso de la capa “tiene más garbo y más estilo y sabe mejor embozarse”, asegura.

Para José Luis Iglesias, lo más importante para que una capa quede bien es el corte. El paso previo para la confección era medir al cliente o solicitarle datos de estatura, número del cuello de la camisa y la talla de chaqueta y, también, prestaba atención a si el cliente “si era cargado de espalda o erguido” para que la capa luciera esbelta y elegante y “no pingara”, detalla. Después, se procedía al corte del paño bejarano en una mesa con un tamaño especial para esa tarea y se redondeba en la parte inferior mediante una regla preparada con centímetros para lograr el vuelo de la capa. En la parte superior, por dentro, se ponían unos refuerzos para que se sujetara a los hombros y abrigara y, por delante bajo los broches, unos triángulos de unos quince centímetros con pespuntes exteriores que quedaban cubiertos por la esclavina. Todo el proceso duraba aproximadamente unas 36 horas porque gran parte se realizaba a mano y el resto, con máquina.

Es incalculable el número de capas que salieron de su taller pero sí recuerda una muy especial. Fue el año 1992 cuando una delegación de la asociación de Amigos de la Capa de viajó a Madrid para entregar una capa al entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey Felipe VI. En aquellos años, ocupaba la presidencia de la entidad Juan José Hontiveros, que recibió su homenaje póstumo en 2021. Acudió acompañado por los capistas y por el maestro José Luis Iglesias, que fue el encargado de colocar la prenda sobre el talle del joven príncipe. La recepción tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela y, como anécdota, la esposa de Juan José Hontiveros, Teresa Alvarez, recordó que cuando viajaron a Madrid para regalar la capa al príncipe, la directiva entregó una lista sin los nombres de las mujeres, que quedaron fuera. Al enterarse Don Felipe, hizo entrar a las mujeres y “nos saludó a todas”, recordó Teresa Álvarez.

Esa jornada también está guardada en la memoria de José Luis Iglesias ya que recibió el encargo de confeccionar la capa del esbelto Príncipe de Asturias. Asegura que realizó un primer viaje a Madrid para tomarle medidas y después, otro más para la recepción en La Zarzuela.